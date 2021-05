» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/may/2021 de La Auténtica Defensa. Soledad Alonso:

La Diputada provincial se refirió así a las medidas tomadas por el presidente Fernández y el Gobernador Kicillof, sobre la necesidad de tomar acciones concretas para evitar que el nivel de contagio siga creciendo en esta segunda ola de la pandemia, que ubica a Campana en situación de Alerta epidemiológica y Sanitaria. "Todos queremos vivir sin restricciones, con la presencialidad escolar de nuestros hijos y volver a disfrutar de las reuniones familiares y de amigos; pero no podemos tapar el sol con la mano y no darnos cuenta que lo que está en juego es la vida de todos los ciudadanos". La diputada provincial Soledad Alonso se refirió a las medidas anunciadas el viernes por el Presidente Alberto Fernández, que extienden las restricciones vigentes hasta el 21 de mayo próximo y a la aplicación sobre la provincia de Buenos Aires que el Gobernador Axel Kicillof decidió llevar adelante, buscando poder controlar los efectos que la pandemia de Covid-19 generan, lease esto como alto nivel de contagio, saturación del sistema sanitario y por supuesto la mortalidad asociada a la enfermedad. "Las medidas adoptadas no difieren en nada con las que ha tomado el mundo entero, que han demostrado ser efectivas para apaciguar el impacto que el virus Sars-CoV-2 está generando en el mundo: restricciones de circulación y aislamiento social, hasta que el nivel de vacunación sea el óptimo y necesario entre la población", expresó la Diputada. "En Campana el nivel de enfermos por habitantes y la capacidad hospitalaria, nos ubica hoy entre las ciudades encuadradas en Alerta Epidemiológico y Sanitario, y ello implica aplicar algunas restricciones que son necesarias y a las que nuestro municipio se mantenía al margen, aún con un crecimiento exponencial de enfermos y una disminución en la capacidad de atención hospitalaria. Todos queremos vivir sin restricciones, con la presencialidad escolar de nuestros hijos y volver a disfrutar de las reuniones familiares y de amigos, pero no podemos tapar el sol con la mano y no darnos cuenta que lo que está en juego es la vida de todos los ciudadanos", agregó Alonso. "El impacto sobre la actividad productiva ha tratado de minimizarse lo más posible, algo muy importante para nuestra ciudad que tiene un perfil netamente industrial. En ese sentido las empresas y los trabajadores deberán implementar las máximas medidas de seguridad para evitar contagios y propagación del virus, pero seguirán concurriendo a sus trabajos normalmente. En el caso de la escolaridad, el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, tal como han indicado prestigiosos organismos vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes; como UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría" destacó la representante provincial por Campana. Para finalizar la Diputada Soledad Alonso expresó: "Cada uno de nosotros, desde el lugar que nos toca, debemos ser responsables; cumplir y hacer cumplir las medidas que fueron dictadas que no son para perjudicar a los vecinos, sino todo lo contrario, para protegerlos. Estoy convencida que si respetamos las restricciones de circulación, sumado al avance importante que viene llevándose a cabo desde el plan de vacunación; ambas instancias harán posible que pronto todos podamos retomar una vida normal como nos merecemos".

