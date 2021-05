» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/may/2021 de La Auténtica Defensa. Gustavo Parravicini:

El presidente del Frente Grande Campana expresó su preocupación respecto a la situación sanitaria y la poca acción del Intendente Abella. "En este momento se necesita el compromiso y la solidaridad de los vecinos y la presencia del Estado Municipal para que contenga a quienes los necesitan y, fundamentalmente, controle para que se cumplan las restricciones. El negacionismo de la pandemia solo va a afectar a Campana". En medio de la segunda ola y en la semana con más contagios de covid-19 en la ciudad, Gustavo Parravicini mostró su preocupación y señaló la inacción del Intendente Abella. "Si no se actúa con consciencia los primeros afectados serán nuestros vecinos y vecinas. Nuestra prioridad debe ser cuidar la vida, y evitar el colapso sanitario". "Es alarmante el número de contagios, y para reducir los números es necesario el compromiso de vecinos y vecinas, indicó Parravicini- pero también el control del Municipio consciente del momento sanitario, Abella tiene que preocuparse por los campanenses en lugar de seguir los pasos de sus jefes políticos Bullrich y Larreta". El presidente del Frente Grande Campana pidió al intendente que use todas las herramientas que le da su rol para acompañar a las familias afectadas y a los comerciantes de la ciudad. "Entendemos la situación económica delicada pero es ahí donde el Municipio tiene que actuar, en municipios vecinos a los comercios se les redujo la carga impositiva pero en Campana en medio de la pandemia se les aumentaron los impuestos" Asimismo destacó "Nosotros no queremos cerrar todo, sabemos que esa decisión genera un desorden en la vida de los vecinos y vecinas que viven al día, pero está comprobado que la circulación genera más contagios. No es una cuestión ideológica, los expertos están pidiendo por favor que se aumenten las restricciones para evitar un escenario desastroso". Para concluir destacó el trabajo que viene realizando el personal de la salud en las más difíciles situaciones "Las clínicas están llenas, en el hospital no hay camas de terapia con oxígeno, es muy preocupante. Ahora más que nunca el municipio tiene que asegurar los insumos que necesita nuestro nosocomio". Además llamó a los vecinos a ser solidarios "Debemos decidir qué comunidad queremos ser, nosotros apostamos por una sociedad que mire al que tiene al lado, que piense en el bien común. El individualismo solo empeora la situación y, como siempre, los más afectados son los sectores más vulnerables".

