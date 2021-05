» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/may/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

- Cuando uno habla del trabajador piensa en las clases, sociales. Primero lxs campesinxs y lxs terratenientxs, después lxs capitalistxs y lxs trabajadorxs, ahora existe una clase "vectorialista" y otra hacker. Son las palabras de lx profesorx McKenzie Wark que analiza el desarrollo de nuevas clases sociales en el capitalismo tardío o posmoderno, este en donde los dueños más poderosos son los que controlan los medios de información: plataformas digitales, contenidos/información en masa, información reservada, información especializada para cada sector de actividad, proyecciones, etc. La clase Hacker es quien produce los códigos, la vectorialista quien se los apropia. ¿O quién produjo el contenido de las patentes de las vacunas? El trabajo abstracto, fuertemente cognitivo de lxs hackers conduce a una forma de dominación más extravagante y abstracta y poderosa. - Los Hackers no nos conocemos entre sí, no tenemos muy en claro cuáles son nuestras reivindicaciones. Las conquistas sindicales de reducción de la jornada laboral, condiciones de trabajo menos insalubres, mejor retribución salarial se desdibujan o toman cuerpo en cada individuo, de a partes sin un todo. Los intereses de la clase hacker (hackear por hackear) son difíciles de representar. La creatividad transformada en trabajo acarrea sus dudas. - Las izquierdas tradicionales aclaman representaciones ideológicas bastante alejadas de esta nueva realidad social y cultural. De allí la creciente insubordinación sindical, uno piensa en los líderes de la CGT como grandes hombres que ocupan lugares deslucidos y descascarados a la par que las prácticas productivas se vuelven más intensivas en capital. La precarización laboral es la norma y ya no hay vuelta atrás. Una nueva estructura internacional de la clase trabajadora. - A nivel mundial una cantidad de personas dependen del dinero en efectivo y no conocen ni tienen la esperanza de tener alguna vez un empleo estable, porque eso también pasa. El año pasado a raíz del IFE y el incremento de mujeres que percibían la AUH tuvimos una discusión breve sobre la posibilidad de que un grupo de argentinos percibieran una "renta universal" como ocurre en Finlandia, por ejemplo. Los estudios desmienten que este cobro desanime la búsqueda de trabajo, pero Argentina es un país mucho más grande y la cobertura (teniendo en cuenta los niveles de pobreza) debería ser mayor. El ejército de reserva nunca se detiene, desde 1860. - La suba del Salario Mínimo Vital y Móvil de 35% en 7 cuotas impactará en dos programas sociales de transferencia de ingresos y en las jubilaciones que dependen del Estado. El programa Potenciar Trabajo, que actualmente otorga $10.800 y está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, seguirá el esquema de actualización del SMVM con pequeñas subas mensuales; también el subsidio por desempleo que administra Anses que ronda los $6.000 en la actualidad; las becas Progresar que perciben estudiantes menores de 24 años con hasta 3 SMVM como ingreso de la familia; las jubilaciones mínimas (que equivalen al 82% del SMVM). Para febrero de 2022 cuando tiene lugar el último ajuste, el SMVM quedará en $29.110 y en $23.900 el piso de los haberes para quienes con 30 años de aporte perciben la jubilación mínima. Son cifras magras, según mis cálculos el Salario Mínimo perdió 57 puntos porcentuales desde fines de 2015. - Son cifras magras pero por primera vez se actualiza el Salario Mínimo un mes de abril (solía hacerse a fines de año) y la suba va en línea con las paritarias que cerró el sector privado, también en cuotas aunque menos. Si la cláusula gatillo fue un fenómeno 2018/19, los aumentos en tramos caracterizan los dos años recientes. Sectores clave como construcción, educación y metalúrgicos cerraron en torno al 35% en tres o cuatro tramos. Gastronómicos acordó una paritaria del 34% en tres partes, los empleados de comercio del 32%, similar a la de encargados de edificios que cerró a comienzos de año con compromiso de revisión en septiembre. Con reapertura de paritarias también cerraron los bancarios y un ajuste del 29%. Los trabajadores de la administración pública también registran un importante rezago. En conjunto lxs trabajadorxs registradxs perdieron 23 puntos porcentuales en los últimos cinco años, 2021 no revertirá esa tendencia.

