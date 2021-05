SUBE LA LUZ El Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el incremento de tarifas energéticas de un 9 por ciento promedio para usuarios residenciales en el AMBA a partir de este mes. Se trata de las tarifas de transición fijadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) luego de las audiencias públicas realizadas en marzo. "En el marco de este esquema tarifario de Transición del servicio de Distribución de energía, la Secretaría de Energía entendió oportuno y conveniente que el ENRE, en el marco del proceso de negociación del acta acuerdo de transición, realice una adecuación del 9 por ciento a aplicar sobre la tarifa final a los usuarios", indicó en la publicación.



LIQUIDACIÓN RÉCORD El sector agroexportador realizó en abril liquidaciones por US$ 3.031,4 millones de dólares, el doble que en abril del año pasado y la mayor marca para ese mes desde que se cuenta con registros, en tanto en los primeros cuatro meses del año el ingreso de divisas por ese concepto alcanzó a US$ 9.755,4 millones. La información fue suministrada este sábado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48 % de las exportaciones argentinas. El boom de liquidaciones guarda relación directa con los precios internacionales de commodities más altos de los últimos nueve años, al punto que la tonelada de soja cerró el viernes en el Mercado de Chicago a US$578,17, con un aumento del 19,48% en lo que va de 2021 y del 48,94% en el último semestre. DEMANDA POR EL PISO Sólo 363 mil personas compraron dólares para ahorro durante marzo, cuando el nivel negociado para atesoramiento también continuó en picada, al retroceder 36% y llegar a solo U$S 59 millones, según datos publicados por el Banco Central. El informe de la autoridad monetaria sostuvo que "las personas humanas compraron de forma neta U$S 175 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes", lo cual significó una merma de 24% con respecto a igual mes del año anterior. Calculó que para atesoramiento el monto llegó a U$S 59 millones en billetes, lo cual representó un descenso de 36% respecto de febrero. En cuanto a la cantidad de operadores, unos 363 mil individuos compraron billetes, es decir, unos 174 mil menos que el mes previo. 92 EN 4 MESES En cuatro meses 92 mujeres fueron asesinadas en el país, y también se registraron cinco transfemicidios y siete femicidios vinculados de varones, según el nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Además, en el informe mensual, que se dio a conocer este sábado, se indicó que Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos (29), seguida por Córdoba (10), Santiago del Estero (7) y Santa Fe (7). Como consecuencia de los crímenes 103 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales 63% son menores de edad. El detalle del informe muestra, al igual que los anteriores, que la vivienda compartida sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres y que los golpes son la principal causa de muerte. En el informe detallan que 12 víctimas ya habían realizado la denuncia, que 10 femicidas tenían prohibición de acercamiento, y que otros 10 pertenecen o pertenecieron a una fuerza de seguridad. Otros de los datos del informe dan cuenta de que cinco de las víctimas tenían indicio de abuso sexual, otras cuatro estaban embarazadas, y 11 femicidas se suicidaron tras cometer el crimen.

Breves: Noticias de Actualidad



