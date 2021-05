Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 02/may/2021. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del domingo, 02/may/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Rincón Del Tango:

Armando Laborde; Otro gran cantor de tango

Armando Laborde

Nombre real: Dattoli, José Atilio - Cantor, letrista y compositor - (27 de Abril de 1922-12 de Diciembre de 1996) - Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina. El estilo de la orquesta de Juan D´Arienzo tuvo sus adeptos, en modo especial entre los fanáticos del baile. También hubo quienes lo escucharon con indiferencia, gustosos de orquestas más musicales, mejor elaboradas y con otro tipo de repertorio. Pero nadie dudó en aquel tiempo, año 1935 en adelante, que gracias a su aparición el tango volvió a ocupar una posición privilegiada en un momento en que la música norteamericana estaba prevaleciendo. Músicos con una concepción moderna del tango, alejados estilística-mente de D´Arienzo, no dejan de reconocer que para el resurgimiento del género, hoy se necesitaría la aparición de un nuevo D´Arienzo. Dicho esto como un ejemplo, como una expresión de deseos, ya que las circunstancias son muy distintas. A partir de 1940, D´Arienzo tuvo dos cantores emblemáticos. Uno fue Alberto Echagüe, con un repertorio profundamente dramático, por momentos rozando lo ridículo y, en otros casos, humorístico y arrabalero. El otro, Armando Laborde, un excelente cantor de grandes condiciones innatas, afinado y con un timbre agradable, del que muchos se han preguntado qué hubiera pasado si este hubiera intervenido en otras orquestas, más elaboradas y de ritmo más pausado. Pero lo cierto es que el ritmo de D´Arienzo lo atrapó y en esto tuvo mucho que ver el éxito de la orquesta y la buena paga. Hasta tal punto que en dos oportunidades se retiró para buscar otros rumbos y regresó. Sus retornos a la orquesta fueron acogidos con beneplácito ya que cantor y director se necesitaban mutuamente. Alguna vez el cantor confesó: "Juan te mataba, a la velocidad que tocaba no había garganta que aguantase". Su labor en la sala de grabación se extendió durante 40 años, desde su debut en el disco el 26 de diciembre de 1944 con los temas Magdala y Color de cielo, hasta 1984, cuando acompañado por la orquesta del bandoneonista Alberto Di Paulo realiza diez temas para el sello Magenta, que nada agregan a su carrera, reiterando algunos éxitos de otrora y con la única novedad de Malena. No dejó nunca de ser un muchacho de barrio, tanto en su forma de expresarse como en sus pensamientos sencillos pero acertados. José Atilio Dattoli nació el 27 de abril de 1922, aunque legalmente figura como nacido el día 30, porque el padre, de oficio carnicero, lo inscribió tres días más tarde, de la fecha, todo por causa de las carreras de caballos. Hizo la escuela primaria, luego el secundario, sabía de contabilidad. Luego hizo lo suyo, cantó con pequeños conjuntos del barrio Palermo. Hizo varias pruebas en algunas radios con orquestas conocidas: Manuel Buzón, Ricardo Tanturi y Horacio Salgán, entre otras. Lo llevaban los amigos, pero nunca lo convocaron. Un día su amigo, el compositor Alberto Tavarozzi, lo llamó al café donde paraba con sus amigos para tomar una copa y jugar a las cartas después del trabajo. Y le dijo que lo convenció a Juan D´Arienzo para que le tomara una prueba porque se enteró que el maestro andaba buscando una voz por la renuncia del cantor Héctor Mauré. Le prestaron unos pesos para tomar un taxi y se fue corriendo a Radio El Mundo. Lo esperaron como dos horas a D´Arienzo pero este no vino, a esa altura del partido, todos creían que era un cuento de Tavarozzi, quien muchas veces solía imaginar más de lo debido. Pero al otro día, a la tardecita, lo vuelven a llamar, esta vez era la voz de D´Arienzo. Horas más tarde le tomó la prueba, lo hizo cantar como 20 tangos y lo aceptó. Después se enteró que el director estaba en duda entre Carlos Bermúdez, ex cantor de la orquesta de Pedro Laurenz, y él. Optaron por la juventud, por la buena pinta y que era desconocido. El maestro le dijo: "Se tiene que aprender dos temas, se va a la casa de Juancito Díaz (pianista) y ensayan hasta que los saque". Era fin de año y casi sin tiempo para ensayar con la orquesta, grabó sus dos primeros temas, le temblaban las piernas. Todo esto transcurría pocos días antes del viaje que D´Arienzo tenía proyectado al Uruguay para la temporada en el lujoso Hotel Carrasco de Montevideo. Respecto a esta gira Laborde, comentó: "Allí empezaron las notas periodísticas, todos querían saber quién era el nuevo cantor de D´Arienzo. Entre tantas preguntas, una metida de pata, fue cuando me preguntaron qué orquesta me gustaba y yo respondí ´La de Aníbal Troilo´". Al enterarse D´Arienzo le dijo a usted solo debe gustarle la orquesta de Juan D´Arienzo. Su nombre artístico nació cuando, regresando en el ómnibus, desde el Hotel Carrasco al centro de Montevideo, a D´Arienzo se le ocurre preguntarle al conductor cómo se llamaba y este le respondió Armando Laborde. Con D´Arienzo grabó 145 temas. Cuando el músico Héctor Varela vuelve a formar su orquesta en 1951 se incorpora junto al cantor Rodolfo Lezica, al pianista César Zagnoli, los bandoneonistas Antonio Marchese y Alberto San Miguel y los violinistas Hugo Baralis y Marco Abramovich, dejando registros en el sello Pampa. Las presentaciones fueron realizadas por Cacho Fontana. También hizo varias presentaciones en televisión como las televisivas por Canal 11. A lo largo de su trayectoria tuvo varias idas y vueltas en orquestas tales como las mencionadas anteriormente, D´Arienzo, Héctor Varela y Alberto Di Paulo. El cantor Armando Laborde falleció el jueves 12 de diciembre de 1996, después de 20 días de internación en el Hospital de gastroenterología de Buenos Aires, víctima de un cáncer de esófago. Tenía 74 años.

