La ANMAT prohibió la venta de dos quesos y dos productos de depilación definitiva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de dos quesos y dos productos utilizados para depilación definitiva. La alerta fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. A partir de una notificación de la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba, el organismo estatal prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización a nivel nacional del "Queso Tybo, marca "Finca San Carlos", Elaborado y Envasado por: S.C.A y G Nº 21-04001535, RNE Nº 21-04021838, RNPA Nº 21-04024812" y también al lácteo "Queso cremoso Argentino, marca Finca San Carlos, Rnpa 21-04024812, RNE 21-04021838", ambos de la misma empresa. De acuerdo a ANMAT, no cumpliría con la normativa alimentaria que está en vigencia. Además, confirmaron que tanto el registro del establecimiento como del producto que forman parte del rótulo del producto, no existen, lo cuál constituye que ambos productos son ilegales. Respecto a la investigación, desde la ANMAT informaron que "el Área de Bromatología de la municipalidad de Marcos Juárez en el marco de un procedimiento detectó y verificó la comercialización del producto investigado, informó que la marca es distribuida por un establecimiento sito en La Plata 622, de la ciudad de Carcaraña de la provincia de Santa Fe". Además, agregaron que estos productos no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, y tampoco comercializados ni expedidos. De esta manera, el Departamento de Rectoría en Normativa Alimentaria del Inal recomendó prohibir la comercialización de estos lácteos en todo el país.

Prohibición de productos de depilación definitiva Por otro lado, la ANMAT determinó la prohibición de uso, comercialización y distribución a nivel nacional de los productos "Cabezal Alma For you For life, Diode 810nm SN ICE122003447" y "Equipo, Alma Lasers, Soprano ICE SN S12ICE2165". Dentro de la disposición 3005/2021, el organismo estatal explica que "las actuaciones se iniciaron a raíz de que Sirex Medica Sociedad Anónima informó que el 26 de enero de 2021, le fueros sustraídos del vehículo de un cliente, los productos: "Equipo de depilación Soprano ICE, s/n: S12ICE2165" y "Cabezal 810 nm Speed s/n: ICE122003447". De acuerdo a la ANMAT, Sirex Médica está habilitada para importar productos médicos, pero que los equipos mencionados (Cabezal Alma y Equipo Alma Lasers), pertenecen a la Clase de Riesgo III. El organismo explica que el funcionamiento "errático" de estos productos podrían producir quemaduras en quien los utilice. De esta manera, explicaron que "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del producto involucrado, toda vez que se trata de unidades individualizadas, de las que se desconoce su estado y condición, ya que han quedado fuera del control y trazabilidad de la firma titular, dicha dirección recomendó la prohibición de comercialización, uso y distribución en todo el territorio nacional de los productos". Fuente: https://www.perfil.com/

