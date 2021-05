» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/may/2021 de La Auténtica Defensa. Peña de Boca: "El balance del primer año de gestión es muy positivo"







Raúl Galarza, presidente de la comisión directiva la entidad azul y oro, hizo un balance de su mandato, que empezó en marzo de 2020. "Queremos hacer una peña de puertas abiertas. Si más gente hay para dar una mano, a más lugares podemos llegar con nuestra colaboración", señaló. A catorce meses de la asunción de la actual comisión directiva de la peña Campana es de Boca, el presidente Raúl "Ruli" Galarza destacó: "El balance del primer año de gestión es muy positivo. Cuando se conformó el nuevo oficialismo, con la llegada de Jorge Amor Ameal al club, dijimos que queríamos volver a instalar a la peña fuertemente en la comunidad de Campana respecto al trabajo social y la colaboración con los vecinos. Eso se ha cumplido", celebró Ruli. A pesar de la pandemia, que llegó a la Argentina poco después del inicio de esta CD, "tuvimos una fuerte presencia en todos los lugares donde la peña tuvo la posibilidad de participar". Desde marzo de 2020, las acciones solidarias, marca distintiva de la gestión xeneize, estuvieron condicionadas por las restricciones anticovid. Dentro de todo el trabajo social durante el 2020, orientado a ayudar a la comunidad más vulnerable, la actividad más significativa fue la donación de sangre, que sumó más de doscientos cincuenta vecinos en tres jornadas. La campaña, que nació en Campana hace tiempo, fue adoptada por el Departamento de Interior y Exterior de Boca, del cual depende la peña, y se replicó en otras representaciones locales del país. "Para nosotros, fue una alegría enorme y un orgullo, después de tantos años, volver a instalar la donación de sangre, sobre todo en medio de la pandemia, un momento crítico para todos los hospitales", celebró Raúl Galarza. "Nos queda seguir, pero queremos hacer más inclusiva la campaña. Tenemos la idea de llevarla a barrios de nuestra ciudad. Estamos viendo cómo, porque no es fácil mover toda la estructura y encontrar el lugar. Ese es nuestro objetivo para este año", adelantó Ruli. La comunidad de Campana recibió con los brazos abiertos a la nueva CD. "No solamente la gente a la que le gusta el fútbol, sino cada vecino en general nos ha dado muchísima ayuda". La peña, además de recibir colaboraciones particulares, articuló con la Municipalidad, más específicamente con la Secretaría de Salud respecto a las donaciones de sangre. "Es un incentivo que pasen esas cosas porque demuestra que estamos trabajando seriamente y nos da el empuje para seguir encarando distintas acciones durante este año". De los proyectos planeados para un contexto de normalidad, el más especial que debió postergarse fue la escuelita de fútbol. "Teníamos muchísima esperanza de volver a contar con ese predio gigante que tuvo la peña. Más de quinientos chicos asistían al complejo en el barrio Villanueva. No solamente se jugaba a la pelota, sino que se hacían otras actividades deportivas. También pensamos abarcar más y generar talleres donde los chicos puedan aprender electricidad, plomería y otros oficios". La nueva CD de la peña Campana es de Boca está conformada por históricos dirigentes xeneizes de la ciudad y por una generación más joven de hinchas. "Tenemos la suerte de haber formado una comisión amplia, con personas de experiencia, gente joven y muchas mujeres. Se formó una Secretaría de la Mujer, que gestiona proyectos con muchísimo compromiso. Es una felicidad enorme que tengan el lugar que hacen tiempo estaban buscando y tanto se merecían". Alineada con la gestión de Jorge Amor Ameal en el Club Atlético Boca Juniors, la representación xeneize en Campana siempre gozó del apoyo de Carlos Colombo, presidente del Departamento de Interior y Exterior. Además de trabajar articulados en otras iniciativas, principalmente implicadas en el servicio a la comunidad, "hemos tenido el honor de contar con su presencia y la de Alejandro Cosentino, titular del Departamento de Socios", comentó Raúl Galarza. De cara al 2021, cuando la peña cumple 30 años, "la idea es seguir fortaleciendo la comisión y la Secretaría de la Mujer y convocar a nuevos socios e hinchas de Boca que tengan ganas de sumarse a este proyecto, de trabajar y de colaborar. Queremos hacer una peña de puertas abiertas. Si más gente hay para dar una mano, a más lugares podemos llegar con nuestra colaboración. Se avecinan meses difíciles y hay muchísimos vecinos que van a necesitar toda la ayuda posible. Ahí es donde la peña quiere aportar su granito de arena", cerró Ruli.

"Tenemos la suerte de haber formado una comisión amplia, con personas de experiencia, gente joven y muchas mujeres", comentó Galarza.



