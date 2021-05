Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. La Tormenta transforma, canaliza, autogenera. Posibilidad de llegar bien alto si lo proponemos. Cambio. Desapego absoluto. AÑO TORMENTA LUNAR AZUL DÍA 281 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 1- DALI - DE LA LUNA ESPECTRAL DE LA SERPIENTE QUE VA DESDE EL 2/5 AL 29/5. 1ER DÍA DE LA SEMANA ROJA, EL CONOCIMIENTO INICIA LA VISIÓN. OM (MANTRA) - DALI - CHAKRA CORONA-DA EN EL BLANCO. Kin 139: TORMENTA 9 - TORMENTA SOLAR AZUL. GUIADA POR EL ÁGUILA. Tormenta en el Tono 9 ante ultimo día del tubo vibracional, seguimos vibrando alto. Tono 9 BOLON (en Maya). Es la identificación de nuestros pensamientos. Es la plena certeza de alzarse con los proyectos e ideales pensados. Es la toma de decisiones. Elegir lo correcto. Que sería lo mejor para nosotros, saber elegir, decidir para luego poder llevar a cabo nuestros proyectos e ideales. Tiene que ver con las creencias que nosotros arrastramos acerca de todo y como a veces por sostenerlas nos perjudican lo que sentimos, nuestros sentimientos. Tiene que ver con lo que nos trasmitieron nuestros padres y como estos nos marcan. Día en que podemos estar muy mentales y dinámicos en nuestras acciones. Si estamos en sombras, esta energía nos vuelven obsesivos y la cabeza no para un segundo. Siempre pensando y pensando, dale y dale, con la matraca mental. Maquineta mental que muchas veces no llega a nada concreto, solo enrosque, por buscar la vuelta a la perfección, que no llegaremos nunca. Y la Tormenta que mueve y transforma todo y vino a transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, dosifiquen hoy un poco esta Energía que además se potencia con la energía anual. No sea cosa que nos pasemos de Energía Tormenta y quedemos inundados mentalmente. Cambiar pensamientos e ideas viejas por nuevas, agua purificadora, aires de cambio, suelto lo viejo agarro lo nuevo, entrego al universo y acepto lo que me manda, confío en lo que viene. MENS CALMA IN CORPORE CALMO. MENS CALMA, CORPORE CALMO = MENS SANA IN CORPORE SANO. El que cambia y calma, sana. Transformate flexibilizando tus pensamientos así encontraras el camino a liberarte que es el desafío de estos 13 días. Avanti y adelante que lo mejor está en camino. Llueve en mi mente y la lluvia me limpia todo lo que no sirve, lo que no va. Agua esperada, agua sagrada. Agradezco tu llegada. No sabes cómo te esperaba. Gracias!!



Calendario Maya:

Tormenta 9 - Energía de Domingo 02/05/2021 - Trecena del Mono

Por Alejandra Dip

