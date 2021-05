Efemérides del día de la fecha, 2 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL BULLYING Impulsado por la ONG "Bullying Sin Fronteras" e instituido por la UNESCO en el año 2013, en este día se concientiza acerca de las consecuencias del acoso escolar y se insta a terminar con el mismo. Se define al bullying como toda forma de maltrato físico, verbal, psicológico o social producido reiteradas veces y a lo largo de un tiempo determinado. Las consecuencias del mismo son: baja autoestima, rechazo y fobia a la escuela, síntomas psicosomáticos (dolores de cabeza, insomnio y vómitos) y problemas emocionales y de salud mental (cuadros depresivos y estrés postraumático). Según la UNESCO, 1 de cada 3 adolescentes es víctima de intimidaciones lo que repercute negativamente en su salud física y mental y en el rendimiento escolar. Por otra parte, un informe elaborado por el Equipo Multidisciplinario de la ONG "Bullying Sin Fronteras", en el año 2020, reveló que el 33% de los niños y adolescentes de América y España afirmaron padecer ciberbullying durante la cuarentena.



HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO Ocurrió en el año 1982, durante la Guerra de Malvinas, cuando el submarino nuclear HMS Conqueror torpedeó al Crucero ARA General Belgrano mientras navegaba a 35 millas al sur de la Zona de Exclusión. Integrante del Grupo de Tareas 79.3, el Crucero junto a los destructores ARA Bouchard y ARA Piedrabuena tenía la misión de incursionar en las 200 millas naúticas (determinadas unilateralmente por Reino Unido) y, con el apoyo del Portaaviones 25 de Mayo, atacar los buques ingleses: "El portaaviones 25 de Mayo integraba una formación que iba a ingresar en la zona de Malvinas por el Norte. En tanto, el Belgrano, junto con dos destructores, íbamos a avanzar desde el Sur para conformar un movimiento de pinzas sobre los buques británicos" manifestó el Capitán de Navío, Héctor Bonzo, a "La Nación". No obstante, la misión se suspendió y durante el repliegue el ARA General Belgrano fue impactado por dos torpedos Mark 8; el primero impactó en la sala de máquinas de popa y el segundo destruyó 15 metros de la proa. Consecuentemente, Bonzo ordenó el abandono del buque; así, las balsas fueron ocupadas por los tripulantes que estuvieron a la deriva durante horas antes de ser encontradas por los destructores que efectuaban las tareas de rescate. De los 1093 tripulantes sólo sobrevivieron 770.



SE LANZA "I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (WHO LOVES ME)" Un día como hoy en el año 1987, Whitney Houston lanzaba el sencillo "I wanna dance with somebody (who loves me)". Perteneciente al álbum "Whitney" (1987) y compuesta por Shannon Rubicam junto a George Merrill, la canción es acerca de querer encontrar al amor de tu vida: "En realidad, no era ´quiero ir a la discoteca y bailar´. Fue, ´Quiero hacer ese baile de la vida con alguien´. Ese fue el pensamiento detrás de la canción" expresó Rubicam.



