Desmaleza la tierra, remuévela, fertilízala, cava bien un hoyo, pon un tutor derecho introduce el limonero joven y riégalo asiduamente durante el primer año que es lo correcto; yo cavé un hoyo entre los yuyos, no fertilicé ni lo tutorié y me olvidé de regarlo por supuesto creció muy poco, torcido, débil y enfermo y sus flores abortaron. "Vamos a presentar un amparo para que se trate de manera urgente. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se garantice la educación de los chicos", dijo Rodríguez Larreta el jueves 15 de abril en conferencia de prensa. Ese mismo día, en el boletín oficial se publicó la paralización de obras en ocho escuelas y jardines de infantes. Son trabajos relacionados con la instalación eléctrica, termomecánica y extensión de la red de agua y de cloacas. Después de un año de enseñanza virtual y ante un panorama de modalidad dual, en lugar de reforzar el acceso a las tecnologías, el gobierno porteño redireccionó partidas para las escuelas privadas. En enero, el Ministerio de Hacienda desvió 370 millones que restaba ejecutar en 2020,de los fondos asignados a ese programa, a la órbita de la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada (DGEGP).Además se perjudicó a la dirección de gestión estatal que tuvo una baja interanual del 4,9 %;los programas de extensión y capacitación que cayeron un 24,9 %;la escuela de maestros que perdió un 16.7 %; el programa de fortalecimiento de la comunidad educativa que tuvo un recorte de 18,3 % y el subsidio a las cooperadoras escolares que cayó un 17,3 %. El presupuesto 2021 es la asignación más baja para el Ministerio de Educación, dirigido por Soledad Acuña, de los últimos nueve años. De esta manera, la ciudad se ubica en el último escalón de todo el país, en lo que se refiere a inversión educativa. La ciudad de Buenos Aires es el distrito que menos invierte en educación de todo el país. Es la jurisdicción más rica de la Argentina, pero la que destina la menor porción de su presupuesto para el área educativa. En la semana, el Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta se había mostrado preocupado por la educación de niños y niñas y había decidido recurrir a la Corte Suprema para frenar el Decreto Presidencial que suspende las clases presenciales por quince días. Los números muestran una realidad contrastante con esta repentina preocupación. Un relevamiento realizado por "Tiempo Argentino" sobre las bases de los presupuestos provinciales indica que su administración destinó el 17, 3 % del gasto total en 2020 al área educativa. Todo el resto de las provincias invirtió más. Por ejemplo, en el tope de la tabla, las que más destinan son Santa Fe (35,9 %) Santiago del Estero (32,2 %) Santa Cruz (32,6 %) Chubut (33,2 %) Corrientes (31,47 %) y San Luis (31,42 %).En la mitad del "ranking" se ubican la Pcia. de Bs As. (26,2 %), La Pampa (25 %), Catamarca (25 %) y Tierra del Fuego (23 %). Y en los últimos peldaños están La Rioja (22,2 %) Mendoza (21 %), Entre Ríos (19,15 %) y Tucumán (19,4 %). Al final de todos se encuentra la ciudad que como se dijo destina sólo el (17.3 %) del total de su presupuesto para educación. El recorte es algo que se volvió habitual en CABA en estos meses de pandemia, en los que el presupuesto para infraestructura escolar fue reducido en un 70 % para 2021.Pasó de 3.068,7 millones a 1.1490, 4 millones. También se desfinanció el Plan Sarmiento que garantizaba el acceso a computadoras de estudiantes de Escuelas Públicas. Más allá del doble discurso en materia de inversión educativa, no deja de ser llamativo el rechazo a las nuevas restricciones a la circulación por 15 días, si se toma en cuenta la situación epidemiológica de la ciudad. El último informe correspondiente al 16 de abril indica que se registraron 3057 contagios y 24 muertes. Con estas cifras según los datos elaborados por el senador correntino y analista de datos Martín Barrionuevo, la ciudad de Buenos Aires es el distrito que más casos tiene cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días, sumando 1179. Lo mismo ocurre con los muertos por millones el distrito que más tiene con 2347, seguido por Tierra del Fuego con 2156. Parece que al Jefe de la Ciudad Autónoma de Bs As. Le importa más que los niños y las niñas ocupen el banco escolar para sus propios fines políticos que sus preciosas vidas.

