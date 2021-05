P U B L I C







2 de Mayo de 2021 - Año II - Edición Nº 130 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina PASTOR CON OLOR A OVEJA Nuestro obispo Pedro Laxague nos acercó esta reflexión: "Sepan ustedes que esto fue hecho por el nombre de nuestro Señor Jesucristo´. Tantas veces nosotros vemos cosas hermosas que suceden en nuestras comunidades, cuando visitamos enfermos, cuando escuchamos los testimonios de grandes y chicos, nos sentimos contentos, pero no nos olvidemos que esto sucede por el nombre de nuestro Señor Jesucristo". "Los apóstoles lo tenían claro cuando empezaron a predicar: siempre Jesucristo es el autor de la salvación, es el autor de estos milagros que acontecen a través de nuestro ministerio". "San Juan dice: Miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios. Y si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Muchas veces sentimos el peso del desconocimiento o del ninguneo que estamos sufriendo en la sociedad, los medios. No nos asustemos. El primer ninguneado es Cristo, nosotros tenemos que seguir anunciándolo". "El Evangelio nos dice: ´Yo soy el buen pastor´. Qué importante eso del buen pastor. El buen pastor es el que da la vida por las ovejas, eso lo sabemos bien. Y enseguida Jesús hace una comparación con el asalariado. No es que Jesús esté en contra de los asalariados. A veces podemos sentirnos y vivir como asalariados en nuestro ministerio, preocupados por lo que nos dan, por lo que reconocen de nuestras obras". "A los asalariados no les interesan las ovejas, no les pertenecen. Es como cuando uno trabaja en una empresa, está preocupado porque le paguen bien, que lo trate bien, que valoricen su trabajo. Todo esto es legítimo". "El Pastor es aquel que sabe que entrega su vida por los demás, y no que los demás le están sacando el tiempo, lo están agotando, que muchas veces lo sentimos los pastores nombrados por la Iglesia, a veces nos sentimos agobiados por la tarea. Tenemos que reflexionar esa frase, yo doy mi vida para recobrarla", "dar la vida, no dejar que nos la quiten sino entregarla con alegría y con amor". El video mensaje completo de nuestro obispo puede verse en: https://forms.gle/9RghoX7mKHUC8u4G6

Mons. Pedro reflexionando sobre el Buen Pastor



DÍA DEL TRABAJADOR El Equipo de Pastoral Social de la arquidiócesis de Mercedes-Luján nos animan a reflexionar sobre el Día del Trabajador en estos términos: - Creemos que es un día de hacer memoria de tantos hombres y mujeres que lucharon y luchan por el derecho a un trabajo digno y en condiciones de estricta justicia. - Día de gratitud hacia papá, mamá, abuelos y abuelas, que nos dejaron el legado del trabajo como camino de felicidad y desarrollo, de verdadera promoción integral. - Día de contemplar con dolor cómo el poder, económico, político, tecnológico… se vuelve contra los hombres y mujeres de trabajo, vulnerando sus derechos, profundizando la cultura del descarte, la discriminación, la desigualdad, y estableciendo la cruel primacía del mercado por encima de todo, arrojando en formas cada vez más sofisticadas y duras de pobreza a pueblos y comunidades, en nuestro país y en el mundo entero. - Día, sin embargo, de confiar y celebrar al Dios vivo que, en Jesús, hijo del carpintero José de Nazaret, no deja de revelarnos la dignidad invencible de cada trabajador, varón y mujer, capaces de transformar el mundo y crear nuevas formas de esperanza para todos. - Día de asumir, como José, desde la fe, nuestra responsabilidad ante la realidad que vivimos. Y nos dice Francisco: "... lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos enseñó es, en cambio, la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona". (Patris Corde, 4) Y preguntarnos "¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno?" (Patris Corde, 6) - Y día de soñar, con los sueños golpeados pero intactos, protagonistas de nuestra esperanza, y con firmes anhelos de unidad, que nos permiten decir con el Papa, en Fratelli tutti: "Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos: "He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. ¡Qué importante es soñar juntos! Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos". Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos".

San José Obrero, ruega por nosotros



ENCUENTROS DE CATEQUESIS A partir del 3 de mayo próximo comenzaran los Encuentros de Catequesis Familiar de Iniciación a la Fe en la parroquia Santa Florentina.Mientras duren las restricciones sanitarias estos encuentros se realizarán por Zoom en los días y horarios en que los niños fueron inscriptos. A cada familia se le enviará el ID de la plataforma para que pueda unirse virtualmente. "Las cosas que escuchamos y sabemos que nos contaron nuestros padres, no deben ignorarlas nuestros hijos. A las futuras generaciones le contaremos la fama del Señor y su poder y las maravillas que Él ha realizado. (Salmo 78, 3-4) Palabra de Dios ¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!

EMPIEZA LA CATEQUESIS FAMILIAR DE INICIACIÓN EN LA FE



HORARIOS DE MISAS La Parroquia Catedral Santa Florentina informa a la comunidad que en cumplimiento a las nuevas medidas de prevención de COVID-19 se mantiene los horarios de misa: - Lunes a Sábado - 17:30 hs - Domingos - 11:00 y 17:30 hs Dado que las misas deben ser al aire libre, las mismas se realizarán: - Lunes a Viernes frente a la secretaría parroquial - Sábado y Domingo: Atrio de Catedral (explanada del templo principal) A las personas incluidas en los grupos de riesgos los invitamos a unirse en oración por las redes sociales. La misas de los fines de semana se transmitirán en directo por el Facebook: Catedral Santa Florentina. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

