Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 02/may/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 02/may/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Automovilismo:

Súper TC2000; Nuevo podio sabatino para Matías Milla Peña de Boca: ”El balance del primer año de gestión es muy positivo” Automovilismo:

Rincón Tuerca Primera D:

Puerto Nuevo cayó ante Lugano en ¿su último amistoso de preparación? Campanenses de Primera:

Gol y roja para Diego Dorregaray en Ecuador Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Automovilismo:

Rincón Tuerca







TC MOURAS: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACT Vision. LLEGAR: El joven viene de correr en la clase general en la categoria Prokart en el kartódromo Argentino donde ganó clasificación y su serie para llegar tercero en la final lo que le permitió a Ignacio Lopez sumar puntos para el campeonato. ATENCION: El karting de "Nacho" Lopez cuenta con la atención total del mismo por parte de su padre Marcelo que además tiene a su cargo otro karting dentro de su equipo. FAMILIA: A propósito de Marcelo Lopez días atrás se lo vio probando en el kartódromo de Zárate junto con su hijo Nacho y su sra. Miryam Girandio un poco para disfrutar una tarde tuerca en familia. Que lindo que la gente se quiera! TC MOURAS PISTA: La categoria llega al autódromo de La Plata en la búsqueda de otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. CAMIONETA: Parece ser que Edgardo Stemberg está muy copado con una camioneta Suzuky que está armando con Pablo Almarante para subirse a la actividad cuando se termina que ya fue cortada para tener la camioneta deseada. ASADO: Los amigos a descubrir a Don Biggi hablando en nota televisiva donde el personaje contó que corrió dos y las ganó por ahora le piden que pasa que aún no pagó ningún asado para todo su equipo y los amigos. RUIDO: La llegada de la niña como piloto en el equipo ya comenzó a provocar ruido y la cuestión es que aún no está definido como se manejarán en las carreras en zona de boxes para no tener problemas. Por ahora nadie aún salió a decir nada pero el karting funciona mas de lo que algunos creían. SUPÉR TC 2000: En el autódromo de San Nicolás la categoria encara otra carrera del presente campeonato donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. GT 900: La categoria está desarrollando este fin de semana otra carrera del presente campeonato en el autódromo de Bradsen con sus dos clases y un interesante parque de autos. Desde los diez de la mañana arrancan con su espectáculo. CONFIRMO: El representante de Zárate Ivan Gonzalez confirmó estar este fin de semana en la GT 900 donde viene participando en la Clase con el Fitito que atiende Enrique Balzano. CAYO: Viene de correr en la Clase 9 de Picadas en el campeonato de San Pedro dias atrás donde el representante de Zárate Cristian Iglesias que llegó hasta la instancia final se cayó del...tiempo y por poco no ganó la propuesta de ese fin de semana. Que pasó Cabezón? FORMULA RENAULT 02: La categoria ya des desarrolla otra propuesta en este fin de semana en el autódromo de San Nicolás con la televisación de Canal Trece a través del programa Carburando desde las 10.30 hs. ROTURA: Tras la carrera del Procar en el autódromo capitalino ante la rotura de su auto el zarateño tomó la decisión de bajarse de la alta competencia al menos hasta fin de año, dijo Bava. TERMINAR: En realidad Carly Bava comenzó una temporada en el Cuatromil Argentino pasó al Procar y no pudo terminar en ninguna carrera hasta lo que va del año y partiendo de ahí aseguró que esta temporada no debe correr. GUSTAR: Por el momento dejó entrever que es posible que se sume al karting en la categoria Rotax para hacer lo que le gusta y seguramente se lo encontrará con Federico Panetta con quien tiene una muy buena relación. Mirá vos! TURISMO 4000 ARGENTINO: Nueva incursión de la categoria en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con su limitado parque de autos donde televisa la TV Pública desde las 11 hs. COMPLICADO: Luego de la carrera en Concordia en la Clase Uno del Turismo Pista Leandro Cracco vivió un momento complicado en la serie cuando volvió pero como trabajó el equipo largó la final aunque ahora se está terminando los arreglos que dejó tan difícil momento de cara a la próxima competencia. OLVIDAR: Parece que el motorista está bastante molesto con su cliente que llevó el motor para un TC 1100 y tras entregárselo al piloto este se olvidó de pasar a pagar algo que según el actual perjudicado este personaje ya se olvidó en otros motoristas de volver con el mismo error. FORMULA CITROEN: La monomarca está en la búsqueda de otra carrera del presente campeonato en el autódromo de Bradsen donde desarrollan otra fecha del certámen. FORMULA TRES METROPOLITANA: La Categoria Escuela desarrolló su actividad este fin de semana en el autódromo de La Plata con su interesante parque de autos donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. PUESTO: Viene de correr en la Clase DD 2 de la categoria Rotax el campanense Federico Panetta donde hubo dos carreras y en la primera quedó en el puesto tercero para luego en la segunda competencia alcanzó el lugar noveno. PARTICIPAR: Todo viene bien encaminado dentro de los parámetros personales para que en la próxima carrera esté participando Gastón Iglesias el joven local que deja el karting para subirse a un Fiat de la categoria Alma a la clase TC 1100 la misma que su padre corrió en su momento. Bienvenido!! MANIOBRAS: Causó preocupación días atrás vera Fernando Moreno intentar con su camioneta y el trailer detrás con el auto de las picadas entrar al salón para dejarlo allí. Los ocasionales transeúntes no entendían demasiado las maniobras de nuestro personaje. Que te pasó Yimmy!? FIAT COMPETIZZIONE: La monomarca llega al autódromo de San Nicolás para realizar su show automovilistico con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 a través del programa Carburando. LLEGAR: Santino Panetta viene de correr en la categoria Rotax en la Clase Mini Max donde desarrolló dos finales para llegar sexto en la primera competencia y después pudo llegar tercero en la segunda de las carreras. ESPERAR: Ante la difícil situación que se vive en el país se confirmó que por el momento el campeonato para los ciclomotores quedó suspendido hasta nuevo aviso donde los jovenes pilotos campanenses deberán esperar una vez mas. ALCANZO: El zarateño Gabriel De Lucca viene de correr en la Clase Master Max en la categoria Rotax donde hubo dos finales y en la primera alcanzó el séptimo puesto y la segunda alcanzó el quinto lugar con la atención del chasis por parte de Sergio Capecce. CHASIS DEL REGIONAL: La categoria visita el autódromo de Roque Perez este fin de semana donde está desarrollando otra carrera del campeonato. Arrancan desde las 10 hs con su espectáculo. SUPERAR: Luego de superar el Covid-19 por suerte se va recuperando en su casa el piloto de Zárate Sergio Yacobone que está militando en los chasis del Regional y si todo sigue asi volverá a la alta competencia. SIMULADOR: Ante la imposibilidad de poder correr en karting por una cuestión económica el piloto tomó la determinación con su simulador desarrollar la actividad pero desde otro lugar lo que tiene contento a Pablo Clerici que le pasó le hace ver a su hijo las cosas que no debe hacer cuando maneje. DECIDIR: Parece que el piloto cumplió años en esta semana y decidio no realizar nada para festejar porque aseguró que ningún amigo puede ir a visitarlo y no traen los regalos y no tenia sentido gastar en cuestiones gastronómicas parece que el piloto de auto con techo la tiene clara. TRIUNFO: No cabe duda que esta en un buen momento Bautista Panetta que viene de correr en la Clase Micro Max de la categoria Rotax donde logró un excelente fin de semana al alcanzar el triunfo en las dos finales. DEFINIR: Los dirigentes de la categoria pilotos asociados del Karting del Oeste no pudieron definir desarrollar la fecha de su categoria en el kartódromo Luis Di Palma en Ciudad Evita y se terminó suspendiendo la carrera para el campeonato. PRUEBA: En reciente nota televisiva Silvestre Gallo explicó porque no se fue a correr al autódromo de Colón con el Fiat 128 tras una prueba que provocó la rotura del motor y ahora confirmó que estará en la próxima. EXTRAÑA: En esa nota Silvestre también explicó que espera la próxima competencia donde desea que su jefe de equipo Ruben Arce se suma al grupo dado que se lo extraña y ante la recuperación de su salud tras Covid-19 deberá volver hasta por cábala. Cua cuá! PODER: No fue su mejor fin de semana para el piloto de Campana Juan Carlos Suarez que en las dos finales de la Clase Master Nacional dentro de la categoria Rotax no pudo superar puestos importantes en las dos carreras. FORMULA UNO: La categoria más importante del mundo está desarrollando otra carrera de su presente campeonato durante este fin de semana en Portugal en Portimao donde televisa ESPN. ATENDER: Finalmente lo que se venía anunciando en esta sección llegó la rotura de la relacion de Bravo el chasista para con el piloto Adriano Zarantonello que tenía a su cargo atender el auto del Tano y que ahora está en la búsqueda de otro equipo. PROVOCO: Esto también provocó que ante el alejamiento del chasista Gonzalo Conti amigo del Tano también dejará los servicios del equipo de Bravo haciendo causa y también busca ahora nuevo chasista para su Fiat 600 donde viene corriendo en las categorias que fiscaliza FEDENOR. RALLY FEDERAL: La categoría está encarando este fin de semana la segunda carrera del campeonato en la ciudad de Rojas donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. PROXIMA: Finalmente los dirigentes de la categoria Pako llegaron a un acuerdo para desarrollar su próxima carrera el venidero 8 de mayo en el kartódromo Argentino ubicado dentro del predio del autódromo Galvez. COMISION: La nueva comisión directiva del Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias tiene en su cargo mas importante como presidente Martin Raina, vice presidente Carlos Debesa, secretario Gabriel Molina y tesorero Adrian Chiorazzo que tendrá a su cargo los destinos de la institución por los dos próximos años. REALIZAR: El campanense Facundo Sardo viene de correr en motocross en la ciudad de Salto donde en la clase promocional entre cuarenta participantes pudo realizar su carrera llegando al final de esta propuesta.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com



Automovilismo:

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar