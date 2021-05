» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 02/may/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Perdió 1-0 como visitante en un duelo de 80 minutos. El campeonato debería comenzar el próximo fin de semana, pero todavía no se ha realizado el sorteo ni se confirmaron los nuevos equipos que ingresarían a la divisional. "Se está haciendo muy larga la espera", reconoció el entrenador Gastón Dearmas. En el cierre de una nueva semana de preparación para el próximo campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo disputó ayer un amistoso como visitante frente a Atlético Lugano, que se impuso 1-0 con gol de Martín Ruiz. El encuentro se desarrolló en Tapiales y se dividió en dos tiempos de 40 minutos, con una única formación para el Portuario, que alistó a Javier Balbuena; Santiago Ojeda (Braian Cívico), Mario Godoy, Sandro Areco, Uriel Huarte; Alexander Meza, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; Ezequiel Ramón y Antonio Samaniego. Por su parte, el Naranja, que es dirigido por Guillermo y Gabriel Rodríguez, presentó a Ignacio Cravero; Nicolás Acuña, Rivadeneira, Diego Fassi, Mariano Cáceres; José Luis Escurra, Damián Barros, Martín Ruiz, Luis Olmedo; Sebastián Milano y Santiago Kojro. De acuerdo a la información que manejaba el cuerpo técnico Auriazul, este ensayo con Lugano debía ser el último de la preparación, dado que todo indicaba que el campeonato de la Primera D arrancaría el 8 de mayo. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial ni tampoco se realizó el sorteo del fixture. Y ni siquiera se anunciaron los cuatro equipos que se van a sumar a la divisional para poder desarrollar la temporada con, al menos, 16 participantes. Incluso, las nuevas restricciones anunciadas el viernes por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, podrían tener un impacto en la categoría, dado que casi todos los clubes pertenecen al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Primera D es la única divisional que no es profesional actualmente. "Se está haciendo muy larga la espera, ya van doce semanas. Estamos con muchas ganas. Es una categoría en la que los jugadores trabajan y tienen otros compromisos, por lo que la competencia oficial es importante", señaló ayer el entrenador de Puerto Nuevo, Gastón Dearmas, en diálogo con "Entrenados por Dios". A su vez, el DT del equipo de nuestra ciudad confirmó que, salvo alguna sorpresa, tiene cerrado el plantel para afrontar la temporada. "Todos tenemos la ilusión de pelear un ascenso y nosotros estamos acá para pelear cosas importantes. Esa es la idea, pero vamos paso a paso, sabiendo dónde estamos parados. Pero queremos estar en la conversación", explicó "Tonga" respecto a las expectativas. Tras la jornada libre de hoy, el plantel Auriazul retomará los entrenamientos con la incertidumbre que ya viene arrastrando desde hace varias semanas respecto a la fecha de inicio del campeonato, pero con la convicción de seguir con su puesta a punto para llegar de la mejor manera al inicio del torneo. "Nosotros tenemos que estar listos para cuando nos digan que empieza", aseguró en ese sentido Dearmas.



EL PORTUARIO SIGUE TRABAJANDO A LA ESPERA DEL INICIO DEL CAMPEONATO DE LA PRIMERA D (FOTO: ANDRÉS RAJOY).



