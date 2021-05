En el arranque, Brown (A) venció a Almagro, mientras Gimnasia (J) derrotó a Instituto, que sigue sin ganar y se quedó sin DT.

Mientras el plantel de Villa Dálmine avanza con su preparación bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Marcelo Franchini (practicó ayer por la tarde y lo volverá a hacer hoy por la mañana), la octava fecha de la Zona B ya está en marcha.

El viernes, Brown de Adrogué le ganó 2-0 como local a Almagro, llegó a los 14 puntos e igualó a Güemes (SdE) y All Boys, que son escoltas del líder Independiente Rivadavia (15).

Además, también el viernes, Gimnasia de Jujuy venció 2-1 como visitante a Instituto de Córdoba, uno de los tres equipos de la Zona B que todavía no han conseguido victorias (Villa Dálmine y Guillermo Brown de Puerto Madryn son los otros dos). A raíz de este flojo arranque, la Comisión Directiva de La Gloria comunicó ayer que Mauricio Caranta no seguirá como entrenador del equipo.

La programación continuará hoy con cinco partidos: Guillermo Brown vs Güemes (15.00), Atlético de Rafaela vs Deportivo Morón (15.00), San Telmo vs All Boys (15.30), Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste (15.30) y San Martín de San Juan vs Santamarina (16.30). Luego, el lunes, Barracas Central vs Tristán Suárez (15.30). Y el martes se cerrará con Villa Dálmine recibiendo a Defensores de Belgrano desde las 15.10 horas, con transmisión de TyC Sports. En tanto, la octava fecha de la Zona A comenzó el viernes con el triunfo de Estudiantes de Buenos Aires, que superó 2-1 como local a Deportivo Maipú de Mendoza y firmó así su segundo éxito de la temporada.

Hoy jugarán Almirante Brown vs Belgrano de Córdoba (14.10) y mañana lo harán: Nueva Chicago vs Deportivo Riestra (15.00), Chacarita vs Gimnasia de Mendoza (15.05), Atlanta vs Estudiantes de Río Cuarto (15.05), Tigre vs Quilmes (17.10), Alvarado vs Agropecuario (19.30) y Mitre vs Temperley (21.10).