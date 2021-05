La jornada, que tendrá nueve partidos, se abre a las 10.00 con Boca vs Lanús y se cierra desde las 21.00 con el clásico rosarino. River, San Lorenzo, Racing e Independiente también juegan hoy por puntos fundamentales para sus clasificaciones a Cuartos de Final. Después del feriado por el Día del Trabajador, en el que no se programaron partidos, la 12ª fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol tendrá hoy un domingo de muchísima acción, con partidos sumamente importantes para definir los seis lugares que faltan completar del cuadro de Cuartos de Final. Es que ya hay dos equipos clasificados a la etapa final. En la Zona A, Colón aseguró su boleto el viernes tras vencer 2-0 como local a Arsenal de Sarandí. Mientras Vélez Sarsfield ratificó que ha sido el mejor de la Zona B con su triunfo 1-0 sobre Patronato: el Fortín llegó a 28 puntos y se aseguró terminar en soledad en lo más alto de las posiciones. La jornada de este domingo se abrirá a las 10.00 horas en La Bombonera, donde Boca Juniors (19 puntos) recibirá a Lanús (16). Una victoria clasificará al Xeneize a los Cuartos de Final, mientras el Granate necesita ganar para llegar con chances a la última fecha sin depender de otros resultados. Posteriormente, Independiente (17) recibirá a Atlético Tucumán desde las 12.10 con la posibilidad de dar un gran paso hacia la clasificación en caso de sumar los tres puntos. A la misma hora también jugarán Defensa y Justicia (12) y Unión (15) en Florencio Varela. Otro duelo clave de la Zona B se disputará desde las 14.20 horas, cuando Talleres (19) reciba en Córdoba a Huracán (12). A esa misma hora, pero por la Zona A, San Lorenzo (18) buscará recuperarse de su segunda derrota consecutiva en Copa Sudamericana cuando reciba a Godoy Cruz (15) con la posibilidad también de dar un gran paso para acceder a la etapa final. Por su parte, River Plate (18) visitará a Banfield (14) desde las 16.30, también con la necesidad de ganar si no quiere depender de otros resultados para mantenerse entre los mejores cuatro de la Zona A. Es que Racing (5º con 18) está al acecho y podría dar el salto al Top 4 si consigue la victoria en Santiago del Estero, donde visitará a Central Córdoba desde las 18.40 horas. A esa misma hora jugarán dos que ya no tienen chanches en la Zona A: Aldosivi vs Argentinos Juniors. Mientras que el último partido del domingo será el clásico rosarino, que se jugará desde las 21.00 horas en el Gigante de Arroyito. Allí, Rosario Central (15) esperará que los resultados de la jornada le den la posibilidad de meterse en la pelea, mientras Newells llegará sin chances, pero con la ilusión de un triunfo que "salve" de alguna manera el torneo para La Lepra. Mañana lunes se cerrará la programación de esta 12ª fecha con dos encuentros: Sarmiento vs Gimnasia de La Plata (15.45) y Estudiantes de La Plata vs Platense (18.00).

Un domingo clave y de mucha acción en la Copa 2021

