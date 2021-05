BARCELONA OBLIGADO En la continuidad de la 34ª fecha de La Liga de España, Barcelona (71 puntos) visitará hoy a Valencia (16.00; ESPN) con la obligación de volver a la victoria para no perderle pisada a Atlético Madrid (76) y Real Madrid (74), que ayer venció 1-0 a Elche y 2-0 a Osasuna respectivamente. Otro que buscar seguir con chances es Sevilla, que mañana visitará a Athletic Bilbao. La fecha se inició con triunfo del Celta de Vigo de "Chacho" Coudet, que derrotó 2-0 a Levante con un tanto de Augusto Solari. INTER, CASI CAMPEÓN En el inicio de la 34ª fecha de la Serie A de Italia, Inter venció ayer 2-0 como visitante a Crotone (condenado al descenso) y quedó a un paso de coronarse campeón. Incluso, hoy podría festejar si Atalanta no vence como visitante a Sassuolo (10.00; ESPN). Con el triunfo del Inter de este sábado, Milan (le ganó 2-0 a Benevento) y Juventus (visita hoy a Udinese) se quedaron sin chances. Así, a la Vecchia Signora se le corta una racha de nueve títulos en fila. EL CITY TAMBIÉN Con un gol de Sergio "Kun" Agüero para abrir el marcador, Manchester City superó ayer 2-0 a Crystal Palace y hoy podría coronarse campeón de la Premier League si Manchester United no derrota a Liverpool (12.30; ESPN) en la continuidad de la 34ª fecha. Por su parte, el Leeds de Marcelo Bielsa cayó 2-0 como visitante ante el Brighton.



LILLE RESISTE A pesar de tener por detrás al poderoso Paris Saint Germain, que ayer venció 2-1 a Lens como local, Lille resiste en lo más alto de la tabla de la Ligue 1 de Francia: superó 2-0 a Niza y mantuvo un punto de ventaja sobre el elenco que dirige Mauricio Pocchettino. En el inicio de esta 35ª fecha, el Olympique Marsella que conduce Jorge Sampaoli igualó 1-1 con Racing de Estrasburgo con un gol de Darío Benedetto a cuatro minutos del final. PRIMERA B METRO La 9ª fecha del Apertura comenzó con victoria de Talleres (RE), que superó 2-0 como local a Argentino de Quilmes y se convirtió en uno de los cinco equipos que comparten el segundo puesto con 14 unidades. Hoy se disputan los siete encuentros restantes, destacándose la visita del líder J.J. Urquiza (16 puntos) a San Miguel. PRIMERA C La 10ª fecha del Apertura se puso en marcha el viernes con cuatro partidos: Sportivo Italiano 3-2 Argentino (M), Deportivo Español 0-1 Dock Sud, Luján 0-0 Laferrere y Victoriano Arenas 1-0 Lamadrid. El líder Ituzaingó (20 puntos) visita mañana a El Porvenir, mientras el escolta Central Córdoba (17) recibirá a Berazategui. PRIMERA A FEMENINA El comienzo de la quinta fecha entregó una nueva goleada Millonaria: River Plate venció 7-1 como local a Villa San Carlos y lidera la Zona B con puntaje ideal. Hoy, UAI Urquiza podrá igualarlo si supera a Comunicaciones como visitante. En tanto, por la Zona A, Deportivo Español venció 3-0 a Lanús, llegó a los 7 puntos y avanzó a la tercera posición de una tabla que es liderada por Boca Juniors (9 puntos; visita el martes a Racing Club) y San Lorenzo (8 puntos; hoy recibe a Defensores de Belgrano).

Breves: Fútbol

2 de Mayo de 2021

