El secretario de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette, escuchó las inquietudes de los vecinos y les explicó que el desalojo fue una medida tomada por la Justicia Federal a partir del DNU presidencial de la cual no participó el Municipio. El secretario de Legal y Técnica del Municipio, Abel Sánchez Negrette recibió este lunes a "manteros" representantes de feria de la plaza 1º de Mayo luego de que la Justicia Federal ordenara su desalojo. Negrette recibió a los "manteros" a los efectos de escuchar sus inquietudes y explicarles que el Municipio no tuvo participación alguna en el mandato de suspender la actividad de venta el domingo. Por el contrario, detalló que la medida fue tomada por la Justicia Federal y ejecutada por efectivos policiales a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el gobierno nacional y provincial para contener el avance del Coronavirus. Dicho documento establece nuevas restricciones, entre las que se encuentran la prohibición de realizar ferias americanas. Conforme a ello, los vecinos se comprometieron a no rearmar la feria hasta el 21 de mayo.

#Dato esta mañana un grupo feriantes representados por Marta "Teté" se presentaron en la Municipalidad de #Campana para dialogar con el intendente Sebastián Abella exponiendo lo sucedido con el desalojo y otros puntos importantes respecto a muchos cuyo único recurso es la venta. pic.twitter.com/J1UMVuCUwg — Daniel Trila (@dantrila) May 3, 2021

El Municipio recibió a los "manteros" desalojados de la Plaza 1º de Mayo

