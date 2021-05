» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/may/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Con nuevo DT, Villa Dálmine recibe esta tarde a Defensores de Belgrano







En el inicio del ciclo de Marcelo Franchini, el Violeta va por su primera victoria en el cierre de la octava fecha. El encuentro comenzará a las 15.10 horas y será arbitrado por Pablo Giménez. El equipo titular tendría dos variantes. Con nuevo DT, pero con el mismo objetivo que arrastra desde el inicio del campeonato, Villa Dálmine recibirá esta tarde a Defensores de Belgrano en el cierre de la octava fecha de la Primera Nacional. El partido marcará el debut de Marcelo Franchini al mando del Violeta, que todavía persigue su primer triunfo después de un arranque de cinco empates y dos derrotas. El encuentro comenzará a las 15.10 horas en el estadio de Mitre y Puccini, será dirigido por el árbitro Pablo Giménez y contará con televisación de TyC Sports. Para su primer compromiso como entrenador del conjunto de nuestra ciudad, Franchini dispuso de seis días de trabajo desde el pasado miércoles a los fines de conocer en profundidad a los jugadores y, sobre todo, inculcarles la filosofía de juego que pretende darle al equipo. "Estamos bien, con expectativas. El plantel mostró gran predisposición y trabajamos mucho en lo físico y lo táctico. Tuvimos una linda semana", señaló ayer el DT, quien no confirmó el equipo ni tampoco el esquema táctico que utilizará en el arranque de su ciclo. En cuanto a los nombres no asoman grandes modificaciones inicialmente. Franchini no podrá contar con Cristian Ojeda (esguince de rodilla) ni con Luciano Vázquez (suspendido), pero sí recupera a Zaid Romero, quien superó su contagio de coronavirus y vuelve a estar a disposición. Las otras novedades en la lista de convocados respecto a la derrota con San Telmo son la reaparición de Facundo Lando y la salida de los juveniles Eduardo Vallejos y Agustín Ayala. En la formación titular, Franchini tampoco realizaría grandes cambios y solo habría dos dudas: una es el posible regreso de Romero a la zaga central (saldría Maximiliano Pollacchi) y la otra, el retorno de Ataliva Schweizer como volante central, una variante que postergaría a Leandro Larrea o Germán Díaz al banco de suplentes. Entonces, la primera alineación del nuevo DT sería: Emanuel Bilbao; Franco Flores, Rodrigo Cáseres, Pollacchi o Romero, Fernando Bersano; Laureano Tello, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez; Larrea o Díaz, Alejandro Gagliardi y Sergio Sosa. La nómina de convocados la completan Lucas Bruera, Santiago Moyano, Facundo Rizzi, Facundo Lando, Franco Costantino, Tomás Garro y Lucas Cajes. Lo dicho: Villa Dálmine buscará su primera victoria. Y en caso de conseguirla, logrará avanzar del 17º al 13º puesto. Por su parte, Defensores de Belgrano (10 puntos en siete partidos) llegará a Campana a la búsqueda de un triunfo que le permita igualar a Atlético de Rafaela en la quinta colocación y extender su buen presente: obtuvo ocho de los últimos doce puntos que disputó.



HASTA EL MOMENTO, EL VIOLETA EMPATÓ LOS CUATRO PARTIDOS QUE DISPUTÓ COMO LOCAL EN ESTE CAMPEONATO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 48. De 47 partidos, Villa Dálmine ganó 18 y Defensores de Belgrano, 14 ocasiones. Empataron 15. El Violeta convirtió 63 goles, mientras el Dragón marcó 52. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 25 veces: Villa Dálmine venció en 12 oportunidad (29 goles) y Defensores en 6 (17 goles). Igualaron 7 partidos. EL ULTIMO EN CAMPANA. El pasado domingo 10 de enero, por la 7ª fecha de la Zona B del Torneo de Transición 20/21 de la Primera Nacional, Defensores de Belgrano se impuso 2-1 con goles de Nicolás Benegas y Juan Manuel Olivares. Catriel Sánchez había marcado el empate transitorio para el Violeta. EL ULTIMO TRIUNFO VIOLETA. El martes 10 de septiembre de 2013, por la 7ª fecha del Campeonato 2013/14 de la Primera B Metropolitana, el equipo de nuestra ciudad se impuso 2-1 con goles de Raúl "Dudy" Pérez y Juan Celaya. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 4 encuentros sin triunfos ante Defensores de Belgrano, con 2 empates y 2 derrotas. Y como local, 2 partidos sin ganar, con un empate y una derrota. MÁXIMOS GOLEADORES: Luis Ángel Vizzo, Miguel Benítez y Víctor Hugo Crema anotaron 3 goles cada uno para el Violeta; Hugo Cantero marcó 4 para el Dragón. GÜEMES, OTRA VEZ ÚNICO LÍDER El conjunto santiagueño le ganó a Guillermo Brown (PM). En la Zona A, Tigre no afloja, pero Gimnasia (M) y Atlanta no le pierden pisada. La octava fecha de la Zona B dejó nuevamente a Güemes en soledad en lo más alto de las posiciones: el conjunto de Santiago del Estero venció 2-1 a Guillermo Brown en Puerto Madryn, llegó a los 17 puntos y aprovechó la derrota 2-1 de Independiente Rivadavia (15) como local ante Ferro Carril Oeste (11). Así, el que también se posicionó como escolta junto a La Lepra mendocina fue All Boys (15), que igualó 1-1 con San Telmo (12). Mientras Brown de Adrogué (14) se mantuvo en el cuarto puesto. Por detrás ya asoma Atlético de Rafaela (13): el equipo que dirige Walter Otta sumó su tercera victoria seguida al superar 3-1 a Deportivo Morón y se acomodó en la quinta ubicación. Un escalón debajo quedó Barracas Central (12), que ayer venció 3-1 a Tristán Suárez. En cambio, el que no despega es San Martín de San Juan (9), que cayó 2-0 como local ante Santamarina de Tandil (11), próximo rival de Villa Dálmine. En tanto, en la Zona A, Tigre y Pablo Magnín siguen a paso firme: los de Victoria vencieron 1-0 a Tigre con un tanto del máximo artillero del certamen (llegó a 10 conquistas) y se mantuvieron como líderes con 19 unidades. Sin embargo, Gimnasia de Mendoza (4-0 a Chacarita) y Atlanta (1-0 a Estudiantes de Río Cuarto) no se le despegan y se mantuvieron a solo una unidad de distancia. Los demás resultados de la Zona A fueron: Almirante Brown 1-0 Belgrano, Nueva Chicago 2-3 Deportivo Riestra, Alvarado 2-0 Agropecuario y Mitre 1-1 Temperley.

