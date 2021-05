» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/may/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

La temporada 2021 fue dividida en Apertura y Clausura, comenzará este fin de semana y no contará con nuevos equipos, por lo que solo tendrá 12 participantes que jugarán por dos ascensos. La incertidumbre en la que estaba sumida la Primera D llegó a su fin ayer por la tarde, cuando se conoció la forma de disputa de la Temporada 2021 y también el sorteo del fixture. Y con una gran "no noticia": finalmente no se sumarán nuevos equipos a la divisional, tal como había sido acordado meses atrás (se había abierto la admisión para cuatro nuevas entidades). De esta manera, la menor de las categorías de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solo contará con 12 clubes participantes que competirán desde este fin de semana. En primera instancia disputarán el Torneo Apertura y, posteriormente, el Clausura. En juego habrá dos ascensos. El primero será para el vencedor de la final entre los campeones del Apertura y Clausura. En caso de coronarse el mismo equipo en ambos tornos, ascenderá de manera directa. El segundo boleto a la Primera C se dirimirá en un Reducido al que se clasificarán los seis mejores equipos de la Tabla General (sumatoria de Apertura y Clausura) que no se hayan coronado campeones y al que luego se agregará el perdedor de la final por el primer ascenso. En caso de no darse esa final, por repetirse en el Clausura el campeón del Apertura, al Reducido entrarán los equipos ubicados del 2º al 7º puesto de la General. PUERTO NUEVO El fixture que se sorteó ayer en AFA determinó que el debut de Puerto Nuevo será como local frente a Muñiz. Y si bien hoy quedaría confirmado oficialmente, todo indica que el encuentro se disputará el domingo desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Luego, por la segunda fecha, el Portuario visitará a Juventud Unida y, posteriormente, se medirá con Deportivo Paraguayo (L), Defensores de Cambaceres (L), Sportivo Barracas (V), Atlético Lugano (L), Yupanqui (V), Liniers (L), Argentino de Rosario (V), Centro Español (L) y Central Ballester (V). En el Torneo Clausura se mantiene el fixture, con la diferencia que las localías se invierten. PRIMERA FECHA Además de Puerto Nuevo vs Muñiz, la primera fecha que se disputará este fin de semana tendrá los siguientes partidos: Defensores de Cambaceres vs Liniers, Yupanqui vs Argentino de Rosario, Atlético Lugano vs Centro Español, Sportivo Barracas vs Central Ballester y Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida.

