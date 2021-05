» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/may/2021 de La Auténtica Defensa. Desde JPRO:

"Es fundamental que la Justicia actúe con celeridad e investigue. Es inadmisible que los argentinos no sepamos la verdad", sostuvieron los jóvenes militantes. Los Jóvenes integrantes de JPRO, pertenecientes a "Jóvenes de Campana" recordaron la memoria de Facundo Asturdillo Castro, quien desapareció el 30 de abril de 2020. "Es muy lamentable e inentendible que estando en democracia, los jóvenes argentinos desaparezcan", mencionaron al recordar a quien salió de su casa en la localidad de Pedro Luro con la intención de llegar a Bahía Blanca para ver a su novia, hecho que nunca sucedió ya que nunca llegó. Lo último que se supo de él fue un llamado que le realizó a su madre luego que las fuerzas policiales bonaerenses lo detuvieran acusándolo de haber transgredido la cuarentena, esas palabras fueron "Mamá, no te das una idea de donde estoy. No creo que me vuelvas a ver más". Cuatro meses después lo encontraron muerto las fuerzas federales tras 78 días de búsqueda. "Ya cumplido un año de su desaparición la Justicia aún no ha encontrado responsables, todo lo se sabe es que fue visto por última vez siendo detenido por la Policía Bonaerense", cuestionaron. "Desde JPRO nos preguntamos qué pasó con facundo, ya que si las fuerzas bonaerenses hubieran actuado de forma correcta él no hubiera desaparecido. También nos preguntamos por qué la Justicia no actúa contra los responsables habiendo tantas pruebas que incriminan a efectivos de la policía bonaerense", manifestaron. Para finalizar sostuvieron que "es por ello que pedimos Justicia, que se juzgue a todos sus responsables y que no haya más desaparecidos en democracia".

