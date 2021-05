Prevención del Delito. Acciones dirigidas para protección a las víctimas.

Dentro de la Prevención del Delito desde el punto de vista ambiental, subyacen una serie de creencias y suposiciones que hacen una estrategia de aplicación a efectos de lograr una mayor eficacia.

Se debe tener en cuenta en principio los aspectos situacionales que son los más susceptibles de transformarse en otros, deben ser el blanco de estas políticas públicas. Algunas de las características más comunes son las siguientes:

Buena parte de los delitos son oportunistas, lo que normalmente se denomina "al boleo", son los más difíciles de prevenir, por lo cual se deben aumentar los controles en la fiscalización de la circulación de vehículos sospechosos y absoluta atención en la vigilancia de las personas y/o grupos por red virtual.

El ojo del controlador de la calle, debe saber distinguir a simple vista las personas que, por su actitud al desplazarse dan la sensación que se encuentran desconectadas con lo que los rodea, y si se detecta controlar su entorno para ver si existe alguien en actitud sospechosa que pudiera ser un ofensor en potencia. Este papel de la elección humana en la acción criminal es uno de los más importantes en los que deben ser entrenados los encargados de las vigilancias de las pantallas de control de las cámaras, incluso creando situaciones prácticas en la circulación peatonal. Un acto de disuasión sería enviar el móvil del área que pase simplemente por la zona. Esto refuerza la premisa que se debe poner más énfasis en la detección y disuasión que en la severidad del castigo.

Tengamos en cuenta que en todo equipo, como por ejemplo un equipo de football, cada integrante, de acuerdo al lugar que ocupa y su desempeño en la cancha, recibe un entrenamiento distinto según su función. En Prevención del Delito sucede lo mismo, cada miembro debe ser entrenado de acuerdo a la función que deberá cumplir por su rol dentro del sistema. ¡Importante tener en cuenta!

Normalmente los delitos tienen distintas facetas que van cambiando, pueden ser geográficas (el mismo delito se realiza sobre el mismo tipo de blanco en otro lugar); temporal (el mismo delito se realiza sobre el mismo blanco en otro momento); táctico (el mismo delito se realiza sobre el mismo blanco con otros medios o de otra forma); sobre distintos blancos (el mismo delito se realiza sobre otro blanco); y por tipo de delito.

Esta ejemplificación referente a la prevención del delito no es perfecta, sino que es un componente sin el cual no se pueden manejar las calles y barrios de una ciudad, dado que en general priorizan los delitos contra la propiedad en los espacios públicos; se dirige a los síntomas no a las causas, dado que estas deben ser tratadas dentro de lo que consideraremos la Prevención Social del Delito; puede promover una fe ciega en la tecnología, cosa que cada vez se ve más aplicable por su ductilidad de transformación; en cierto modo puede considerarse intrusivo porque promueve un tipo de vigilancia de los individuos; algunos consideran que presenta una dinámica de exclusión social; y presenta implicaciones culturales muy negativas ("mentalidad de fortaleza"). En próximas notas se desarrollaran conceptos sobre la Prevención Social del Delito. Recordar que en la aplicación de la mayoría de estas etapas el Estado no puede dejar de estar presente como coordinador de la Participación ciudadana.

Fuente: Políticas Públicas de Seguridad. Prevención del Delito. J. Carreras, APPS.-