martes, 04/may/2021

"Ya encontramos más de 338 mil chicas y chicos que no cobraban la AUH"







Convenio entre anses y la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. A través de esta firma, ambos organismos se comprometieron a garantizar la adecuada difusión y capacitación de las y los agentes, personal técnico y referentes territoriales que tienen bajo su responsabilidad asegurar el acceso a la protección social. Con el fin de incluir y brindar ayuda a los más vulnerables, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el titular de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, firmaron ayer un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Durante la presentación, Raverta destacó: "Es importante que podamos trabajar juntos en este momento complejo porque la pobreza afecta mucho más a los niños. En la Argentina 6 de cada 10 chicos son pobres. Por eso, estamos ampliando la cobertura para abrazar cada vez a más familias". Y agregó: "Ya encontramos más de 338 mil chicas y chicos que no cobraban la AUH. Esto es debido a que cambiamos las normativas para incluirlos en el decreto que dictó el Presidente Alberto Fernández. Nuestro objetivo es encontrar a cada niño y cada niña que le corresponde el beneficio y que aún no lo recibe. A través de este convenio vamos a poner la inteligencia del Estado para garantizarles sus derechos". Por su parte, Lerner subrayó: "El decreto 840 nos permite a ir a buscar a los niños y niñas para ampliar la inclusión. Con la ANSES venimos trabajando para que aquellos jóvenes que no viven con sus progenitores puedan recibir la AUH a través de quienes los tienen a su cargo. Tenemos un desafío: existen alrededor de 10 mil menores sin cuidados parentales. Las leyes estaban, pero no hubo decisión del Gobierno anterior para incluirlos". El encuentro se llevó a cabo por un lado de manera presencial, en la sede central del organismo previsional. Participaron además mediante videoconferencia jefes regionales, directores y subdirectores de la ANSES, ministros, representantes del Ministerio de Desarrollo social y del SENAF de todas las provincias. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social y corresponde a los organismos del Estado establecer políticas de inclusión que los alcancen, considerando sus recursos y situación, y los de las personas responsables de su mantenimiento, así como también adoptar las medidas administrativas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento. A través de esta firma, ambos organismos se comprometieron a garantizar la adecuada difusión y capacitación de las y los agentes, personal técnico y referentes territoriales que tienen bajo su responsabilidad asegurar el acceso a la protección social. En la Argentina viven cerca de 13 millones de niñas, niños y adolescentes de los cuales 9 millones tienen menos de 12 años y más de 3,5 millones poseen entre 13 a 17 años. Del total de niñas, niños y adolescentes, alrededor de 9 millones se encuentran alcanzados por distintas prestaciones que posee el Estado Nacional para asegurar sus derechos.

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el titular de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Gabriel Lerner, firmaron ayer un convenio de colaboración.



