SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. El Dragón es el origen de las cosas. Es el nacimiento y la nutrición. Es todo y nada. Pulsa y contrae. Fuerza gestora. Alimento del espíritu. Memoria akáshica. DÍA 283 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 3 - GAMA - DE LA LUNA ESPECTRAL DE LA SERPIENTE QUE VA DESDE EL 2/5 AL 29/5. 3ER DÍA DE LA SEMANA ROJA, EL CONOCIMIENTO INICIA LA VISIÓN. HRAHA (MANTRA) - GAMA - CHAKRA TERCER OJO - PACIFICA. KIN 141 - DRAGÓN 11 - AUTOGUIA. IMIX BULUK. El 11 es el Tono de la Liberación: Es una Energía que vibra para liberar todo aquello que no nos sirve. Tiene que ver con el desapego, liberar el karma, equilibrar y desbloquear. Es parte de purificar el karma o aquellos patrones que nos negativizan o paralizan. Soltar, liberar, dejar fluir. Es una limpieza interna y externa a donde lo hagamos extensivo. Ya nada será igual, libérate y desintegra todo aquello que pesa y es carga inútil en tu proceso, desarma circuitos densos, desarticula modelos obsoletos para tu vida. Es el cambio, los nuevos ciclos, el desapego de todo lo vivido, lo que fue, lo que no volverá a ser. Energía que tiene la cualidad de salir airosa de estos procesos y posee la fuerza suficiente para el cambio, por más árido que sea el territorio. Son los cambios de ciclo, la rueda de la vida, de la fortuna, te purifica aquello que más te molesta y te duele, el tema es que realmente lo liberes. Y descanses sin tener pensamientos densos ni culposos. Esta Energía puede hacernos dar vueltas y vueltas y sé que nos encerremos en un círculo negativo de fantasías que a veces genera destrucción en el entorno y a nosotros mismos. Solamente hay que comprender que existen infinitas posibilidades de cambio y de desintegrar todas aquellas corazas que nos alejan del propósito espiritual. Y el Dragón que viene a trabajar que el fluir universal no se corte, hoy nos marca que confiemos. En nosotros, en el universo, que es sabio y sabe, que todo lo que debemos soltar es para aprender. El Dragón, tiene que aprender a dar y recibir, saber soltar, es parte del aprendizaje de dar sin esperar, doy, suelto esto al universo que ya no está siendo funcional en mi vida, que me pesa, que me genera karma negativo, suelto para dejar espacio a que algo nuevo entre, venga, y sin esperar, confiando. La palabra clave que el Dragón nos trae hoy es confiar!!!!! Suelten el rencor y eviten ponerse cabrones, que es lo negativo que puede aportar hoy la Energía Dragón. Negación - Celos - Desconfianza. Ojo con la boca. Evitemos ser crueles. Ser dadores y solidarios!! El Dragón es el útero gestor, es donde se gestan las cosas, hoy se puede comenzar algo nuevo sin que lo estemos esperando, solo dejar que suceda. Revolvamos con Fe y paciencia la olla donde se empieza a cocinar lo nuevo. Hoy gestemos lo mejor que está por venir. Todo lo que comienza en día dragón es con suerte!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Dragón 11 - Energía del 04/05/2021 - Onda Encantada del Mono

Por Alejandra Dip

