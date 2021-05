» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/may/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 4 de Mayo







DÍA INTERNACIONAL DEL COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES Celebrado desde el año 1999, en este día se homenajea a los brigadistas que perdieron la vida o sufrieron accidentes combatiendo el fuego, se reconoce su compromiso, dedicación y sacrificio y se remarca la importancia de su labor. El acontecimiento que impulsó esta celebración fue un incendio ocurrido en Linton (Canadá), en el año 1998, en el que fallecieron 5 bomberos de la brigada forestal; asimismo, esta fecha coincide con el Día de San Florián (Santo Patrono de los bomberos). Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios forestales son causados por el hombre a través de las fogatas y las colillas de cigarrillos mal apagadas. Por otra parte, los factores climáticos que inciden en la propagación del fuego son las temperaturas elevadas, los vientos fuertes, la falta de precipitaciones y el bajo porcentaje de humedad.



HUNDIMIENTO DEL DESTRUCTOR HMS SHEFFIELD El 2 de mayo del año 1982, el submarino nuclear HMS Conqueror hundió al crucero ARA General Belgrano mientras navegaba a 35 millas al sur de la Zona de Exclusión (200 millas náuticas) impuesta por Gran Bretaña; dicho ataque terminó con la vida de 323 héroes (casi la mitad del total de fallecidos en la Guerra de Malvinas). Dos días después, el avión Neptune 2-P-112, de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, detectó al destructor inglés y dio aviso al Comando de la Aviación Naval Argentina (COAN). Así, dos aviones Super Etendard, piloteados por Augusto César Bedacarratz y Armando Raúl Mayora, partieron de la Base Aeronaval Río Grande: "Volamos muy bajo, con suma discreción. No utilizamos prácticamente el radar, no hablamos por radio y solo nos comunicamos de avión a avión por señas" manifestó Bedacarratz. Cuando se encontraron a 30 kilómetros del HMS Sheffield dispararon dos misiles AM-39 Exocet, sólo uno impactó en el buque inglés y, pese a no haber explotado, provocó un incendio que mató a 20 personas e hirió a 63 y lo dejó fuera de servicio. Seis días después, el HMS Sheffield se hundió en el océano, convirtiéndose en el primer buque inglés hundido en combate tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): "Se hizo la operación como la habíamos planificado, a pesar de que enfrente teníamos a la tercera flota más importante del mundo que estaba armada con avanzados misiles antiaéreos".



SE LANZA "IF YOU HAD MY LOVE" Un día como hoy en el año 1999, Jennifer Lopez lanzaba el sencillo "If you had my love". Perteneciente al álbum "On the 6" (1999) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Rodney Jerkins y LaShawn Daniels, la canción fue la primera de la artista en arribar a lo más alto del "Billboard hot 100" y determinó el inicio de su carrera como cantante.



