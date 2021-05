Teresita Rosenbaum

El 4 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, destinado a mejorar la concientización y el cuidado del asma a nivel mundial. El asma es una enfermedad crónica de las vías aéreas que se caracteriza por inflamación y estrechamiento de los bronquios de curso variable. Existen, a su vez, distintos "tipos" de asma, denominados fenotipos (asma alérgica, eosinofílica, neutrofílica, asociada a obesidad, inducida por el ejercicio), que tienen implicancias en el tratamiento de esta condición. Los síntomas más frecuentes son: falta de aire (disnea), tos seca, silbidos en el pecho, sensación de opresión torácica, síntomas nocturnos. En ocasiones los síntomas pueden desencadenarse por el ejercicio (asma inducida por ejercicio) o por la ingesta de aspirina. Como fue mencionado, existen variaciones en la intensidad de los síntomas, y cuando el empeoramiento de ellos requiere un cambio en la medicación o la administración de corticoides por vía sistémica, se denomina "exacerbación o crisis asmática", la cual generalmente es desencadenada por exposición a alérgenos, infecciones (más comúnmente virales), contaminantes, entre otros. El lema del Día Mundial del Asma de este año es "Descubriendo conceptos erróneos del asma". Genera un llamado a la acción para abordar mitos comunes ampliamente mantenidos y conceptos erróneos sobre el asma que impiden a las personas con asma disfrutar de un beneficio óptimo de los principales avances en el manejo de la enfermedad. Algunos conceptos erróneos comunes que rodean el asma incluyen: 1. El asma es una enfermedad de inicio en la infancia únicamente. 2. El asma es de origen infeccioso. 3. Los enfermos de asma no deben o no pueden hacer ejercicio físico. 4. Asma sólo es controlable con corticoides en dosis altas. La realidad es que: 1. El asma puede ocurrir a cualquier edad (en niños, adolescentes, adultos y ancianos) 2. No es infecciosa. Sin embargo, las infecciones respiratorias virales (como el resfriado común y la gripe) pueden causar ataques de asma. En los niños, el asma se asocia con frecuencia con alergia, pero el asma que comienza en la edad adulta está menos frecuentemente asociada a alergia. 3. Cuando el asma está bien controlada, los pacientes son capaces de hacer ejercicio e incluso realizar deporte de alta intensidad o a nivel profesional. 4. El asma es más a menudo controlable con corticoides inhalados en dosis bajas. Afortunadamente, ha habido enormes mejoras en el arsenal terapéutico, lo que permite que la gran mayoría de los pacientes asmáticos, estando adecuadamente evaluados y tratados, puedan llevar una vida sin ninguna limitación. No menor es el control de otras condiciones que pueden empeorar el manejo de los síntomas, como el reflujo gastroesofágico, el tabaquismo, el sobrepeso, la exposición laboral o ambiental, entre otros. Si usted padece de asma, consulte con un neumonólogo que pueda brindarle todas las herramientas para controlar adecuadamente la enfermedad y permitir que tenga una vida absolutamente plena y libre de síntomas. Dra. Teresita Rosenbaum - Especialista en Medicina Interna y Neumonología (MN 126875 / MP 551205) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

4 de mayo; Día Mundial del ASMA

Por Dra. Teresita Rosenbaum

