El asma es la enfermedad crónica más común en los niños. Es una causa frecuente de hospitalización en la población pediátrica, siendo el primer motivo de ausentismo escolar por una enfermedad crónica (10% Arg). A menudo, el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así, una importante carga para los pacientes y sus familias, pudiendo limitar las actividades del niño. En 1998, se estableció el primer martes de mayo como el Día Mundial del Asma, para aumentar la concientización en la población. El asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de las vías aéreas. Se define sobre la base de los antecedentes de síntomas respiratorios, como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. Los factores que pueden desencadenar o agravar los síntomas son infecciones víricas, alérgenos domésticos o laborales (ej.: ácaros del polvo doméstico, etc.), humo del tabaco, ejercicio y estrés. Clasificación: La Iniciativa Global del Asma lo clasifica en intermitente y persistente y esta última en leve, moderada y grave en niños mayores de 6 años. Esta modalidad sigue siendo útil para la clasificación inicial, pero no incluye la evolución de los pacientes. En la actualidad, se clasifica el asma en función del grado de control que se logra durante el seguimiento del paciente, sobre la base de la evaluación de síntomas diarios, limitación en las actividades, síntomas nocturnos, uso de medicación de rescate, exámenes de la función pulmonar y exacerbaciones. En menores de 6 años, lo clasifica de acuerdo a fenotipos de sibilantes. El diagnóstico es fundamentalmente clínico y es difícil de realizarlo puesto que es un grupo heterogéneo de pacientes que comparten los mismos síntomas pero con factores de riesgo y pronósticos diferentes. Solo un bajo porcentaje de sibilantes evolucionan hacia el asma. Tratamiento Farmacológico: El tratamiento preventivo de elección son los corticoides inhalados, que se deben administrar en los niños pequeños diariamente y con aerocámaras. Es importante chequear con sus cuidadores el estado de la misma y si la técnica inhalatoria es la correcta, ya que un porcentaje muy alto de fracaso terapéutico se debe a la interpretación incorrecta de cómo administrar el tratamiento. Los niños mayores de 6 años pueden autoadministrarse el tratamiento inhalado bajo supervisión y, según el grado de comprensión, pueden hacerlo sin aerocámara. Los broncodilatadores de acción corta se usan en las exacerbaciones agudas; los de acción larga, como tratamiento preventivo asociados a los corticoides inhalados según la gravedad de los síntomas. También se usan antileucotrienos, inmunoterapia, entre otros. Medidas de control ambiental La identificación de los desencadenantes medioambientales que inducen la inflamación bronquial es importante. Evitarlos puede contribuir a una reducción secundaria de los síntomas. La educación del niño y su familia es imperativa para identificar los desencadenantes medioambientales específicos. Actualmente, con un tratamiento adecuado los niños con asma pueden lograr el control total de la enfermedad, realizando una vida normal, sin presentar síntomas o con muy pocos. Dra. Andrea Millares - Neumonóloga infantil (MN 98681 / MP 55962) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Asma infantil

Por Dra. Andrea Millares

