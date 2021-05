» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/may/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Súper TC2000; Milla no pudo sostenerse y terminó la final en el 7º puesto







El campanense largó desde el segundo lugar, pero no tuvo el ritmo suficiente para pelear en el lote de punta. El ganador fue Facundo Ardusso y el escolta, Matías Rossi, quien se fue de San Nicolás como nuevo líder del campeonato. La cuarta fecha de la temporada 2021 del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional, le dejó un sabor agridulce a Matías Milla, quien volvió a subirse al podio el sábado, aunque luego no pudo repetir el domingo, cuando su Renault Fluence #8 se vio superado en ritmo y no pudo mantenerse en la pelea en el lote de punta, cayendo del 2º al 7º puesto. "Fue una fecha positiva para nosotros. La final fue una buena carrera, con mucha lucha. Obviamente, tenemos que mejorar, pero me voy contento con lo que hicimos el fin de semana, da fuerzas para seguir peleando en lo que se viene", señaló el piloto de nuestra ciudad, quien en San Nicolás cumplió 100 carreras en la categoría (actualmente, a sus 36 años, está transitando su octava temporada consecutiva en el Súper TC2000). En la final del domingo, Milla partió del segundo lugar y, a diferencia de lo ocurrido en la fecha pasada en Córdoba, movió bien y pudo mantener su posición en la largada, por detrás del inalcanzable Facundo Ardusso (Honda Civic). Pero con el transcurrir de la carrera, el Renault Fluence #8 fue mostrando que no tenía el mismo rendimiento que aquellos autos que apuntaban al podio. Así, primero fue superado por Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) y posteriormente por Matías Rossi (Toyota Corolla). Y dado el avance de Leonel Pernía (Renault Fluence), el campanense cayó hasta el quinto puesto. En ese lugar se mantuvo hasta las últimas vueltas de la competencia, aunque por detrás, muy cerca, acechaban Julián Santero (Toyota Corolla) y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), quienes protagonizaban una ardua lucha. Finalmente, el mendocino superó a Milla, quien luego tuvo una atractiva disputa con el de Arrecifes para tratar de defender el sexto puesto. Pero en el último giro, Canapino logró concretar el sobrepaso y postergarlo al 7º puesto. El ganador fue Ardusso, cuya victoria nunca peligró por la contundencia de su Honda Civic. En segundo lugar llegó Rossi y tercero terminó Pernía. Después se ubicaron: Llaver, Santero, Canapino, Milla, Damián Fineschi (Renault Fluence), Emiliano Spataro (Toyota Corolla) y Nicolás Moscardini (Toyota Corolla). Con estos resultados, Rossi se fue de San Nicolás como nuevo líder del campeonato tras llegar a los 65 puntos. Apenas una unidad por detrás quedaron Ardusso y Pernía, que suman 64. Por su parte, Milla ganó un escalón y se ubica octavo con 27 puntos. Aunque todavía no está confirmada, la próxima fecha del Súper TC2000 será el primer fin de semana de junio en el autódromo de Paraná.

EN LA PARTE FINAL DE LA CARRERA, MILLA PELEÓ CON SANTERO Y CANAPINO, CON QUIEN MANTUVO UNA ENTRETENIDA DISPUTA.



Automovilismo:

Súper TC2000; Milla no pudo sostenerse y terminó la final en el 7º puesto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar