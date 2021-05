Breves: Deportivas

DELBONIS LO REMONTÓ

En la primera ronda del ATP Masters 1000 de Madrid, el argentino Federico Delbonis (que había superado la clasificación) logró una gran victoria al derrotar ayer 3-6, 6-4 y 6-3 al español Pablo Carreño Busta después de estar 4-0 abajo en el segundo set. Hoy debutará el bahiense Guido Pella, quien se enfrentará al ascendente italiano Jannik Sinner. Por su parte, Diego Schwartzman (número 9 del mundo) ya tiene rival para su presentación en segunda ronda: chocará con el ruso Aslan Karatsev, que venció ayer 7-5 y 6-4 al francés Ugo Humbert.

TÍTULO PARA CERUNDOLO

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, ganador del ATP 250 de Córdoba, logró ayer su segundo título de la temporada al conquistar su primer Challenger: fue en Roma, tras superar 6-2, 3-6 y 6-3 al italiano Flavio Cobolli. De esta manera, el joven de 19 años avanzó hasta el puesto 152 del ranking mundial, mientras se ubica en la 40ª posición del "ATP Race to Turin" (ranking del año) y en el 5º lugar del "ATP Race to Milan" (ranking del año entre los menores de 21). En cambio, Renzo Olivo no pudo coronarse en el Challenger de Ostrava: perdió la final 6-4 y 6-4 con el francés Benjamin Bonzi.

FACU Y TORTU, EN ALZA

Facundo Campazzo y Gabriel Deck siguen ganando terreno en la NBA. El base cordobés aportó 10 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes para la importantísima victoria de Denver Nuggets por 110-104 sobre Los Angeles Clippers. Así, su equipo ganó 9 de sus últimos 10 partidos y avanzó a la tercera posición de la Conferencia Oeste. Por su parte, "Tortuga" sumó 11 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en su tercera presentación en Oklahoma City Thunder, que cayó 123-120 ante Phoenix Suns. Anoche, al cierre de esta edición, Campazzo se medía ante Los Angeles Lakers, mientras este martes, OKC jugará ante Sacramento Kings.

CICLÓN, A LA FINAL

En el tercer y decisivo juego de la segunda semifinal de la Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo de Almagro venció 72-69 a San Martín de Corrientes y se clasificó por quinta vez consecutiva a la final. Los dirigidos por Silvio Santander tuvieron como figura al pivot Roberto Acuña, quien sumó 18 puntos y 9 rebotes. Ahora, el Ciclón irá por el pentacampeonato frente a Quimsa de Santiago del Estero, que fue el mejor equipo de la fase regular. La serie comenzará este jueves.

ESGRIMA OLÍMPICA

La esgrima argentina dirá presente en los Juegos Olímpicos de Tokio gracias a Belén Pérez Maurice, quien ganó el Preolímpico Americano que se desarrolló en San José de Costa Rica. Será su tercera experiencia olímpica, dado que representó al país en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. En la final de sable femenino, la esgrimista nicoleña se impuso sobre la venezolana Alejandra Benítez por 15-6 y, de esa manera, elevó a 149 el número de atletas argentinos que tienen pasaje asegurado a Japón.

F1: OTRO PARA LEWIS

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó el Gran Premio de Portugal, tercera fecha de la temporada 2021 de Fórmula 1. El holandés Max Verstappen (Red Bull) y el finés Valtteri Bottas (Mercedes) completaron el podio. Con estos resultados, el heptacampeón se mantiene en lo más alto de las posiciones con 69 unidades, ocho más que Verstappen (61). El próximo fin de semana se disputará la cuarta fecha en Barcelona, en el circuito de Montemeló.