Edición del martes, 04/may/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Profesional:

Cuatro boletos a Cuartos de Final se definirán en la última fecha







Ayer se clasificó Estudiantes (LP), que le ganó 2-0 a Platense. Y el domingo lo había hecho Boca, con su triunfo sobre Lanús. La Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol tendrá una última fecha apasionante: todavía restan confirmar cuatro boletos a los Cuartos de Final: dos en la Zona A, donde hay ocho equipos con chances de clasificar; y otros dos en la Zona B, donde otros seis clubes tienen todavía posibilidades. La anteúltima fecha se cerró ayer con triunfo de Estudiantes de La Plata, que venció 2-0 como local a Platense, llegó a los 22 puntos en la Zona A que lidera Colón (24) y así se aseguró su lugar en la etapa final del certamen. El otro que sacó pasaje a Cuartos de Final en esta jornada fue Boca, que el domingo a la mañana derrotó 1-0 como local a Lanús y llegó a los 22 puntos en la Zona B que lidera Vélez Sarsfield (28). Por su parte, River Plate (18) perdió 1-0 con Banfield, pero se vio beneficiado por la derrota de Racing (18) en Santiago del Estero (0-1 con Central Córdoba). Así, el Millonario depende de sí mismo: debe vencer como local a Aldosivi en la última fecha de la Zona A. En tanto, La Academia deberá ganarle a San Lorenzo (21) y esperar que Rosario Central (goleó 3-0 a Newells en el clásico y también llegó a 18) no supere a Platense para evitar una definición en la que tallaría la diferencia de gol. Al Ciclón (que el domingo le ganó 1-0 a Godoy Cruz) le alcanza un empate en Avellaneda para clasificar. Más atrás, con chances mínimas, pero con chances al fin, se ubican Banfield (17), Argentinos (16) y Central Córdoba (16). Incluso Godoy Cruz (15) podría llegar, pero debería golear al Taladro por una muy abultada diferencia. En la Zona B, a Talleres (3º con 20 puntos) se le escapó la victoria ante Huracán y ahora necesita al menos un punto en la última fecha (visita a Lanús) para no depender de otros resultados. De sí mismo también depende Unión (4º con 18), que jugará el clásico ante Colón. Independiente (5º con 17) deberá vencer a Huracán y esperar que pierda Talleres o que Unión no gane para avanzar a Cuartos de Final. Más atrás aparece Lanús (6º con 16), que necesita vencer a Talleres y esperar que no ganen el Tatengue ni el Rojo. Finalmente, Gimnasia (ayer igualó 0-0 con Sarmiento) y Atlético Tucumán, que tienen 15 puntos, aguardan un milagro: deben ganar y esperar que no lo hagan Unión, Independiente y Lanús.



