» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 04/may/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Güemes, otra vez único líder







El conjunto santiagueño le ganó a Guillermo Brown (PM). En la Zona A, Tigre no afloja, pero Gimnasia (M) y Atlanta no le pierden pisada. La octava fecha de la Zona B dejó nuevamente a Güemes en soledad en lo más alto de las posiciones: el conjunto de Santiago del Estero venció 2-1 a Guillermo Brown en Puerto Madryn, llegó a los 17 puntos y aprovechó la derrota 2-1 de Independiente Rivadavia (15) como local ante Ferro Carril Oeste (11). Así, el que también se posicionó como escolta junto a La Lepra mendocina fue All Boys (15), que igualó 1-1 con San Telmo (12). Mientras Brown de Adrogué (14) se mantuvo en el cuarto puesto. Por detrás ya asoma Atlético de Rafaela (13): el equipo que dirige Walter Otta sumó su tercera victoria seguida al superar 3-1 a Deportivo Morón y se acomodó en la quinta ubicación. Un escalón debajo quedó Barracas Central (12), que ayer venció 3-1 a Tristán Suárez. En cambio, el que no despega es San Martín de San Juan (9), que cayó 2-0 como local ante Santamarina de Tandil (11), próximo rival de Villa Dálmine. En tanto, en la Zona A, Tigre y Pablo Magnín siguen a paso firme: los de Victoria vencieron 1-0 a Tigre con un tanto del máximo artillero del certamen (llegó a 10 conquistas) y se mantuvieron como líderes con 19 unidades. Sin embargo, Gimnasia de Mendoza (4-0 a Chacarita) y Atlanta (1-0 a Estudiantes de Río Cuarto) no se le despegan y se mantuvieron a solo una unidad de distancia. Los demás resultados de la Zona A fueron: Almirante Brown 1-0 Belgrano, Nueva Chicago 2-3 Deportivo Riestra, Alvarado 2-0 Agropecuario y Mitre 1-1 Temperley.



Primera Nacional:

Güemes, otra vez único líder

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar