En la presentación de Marcelo Franchini terminó 0-0 ante Defensores de Belgrano y cosechó su quinta igualdad consecutiva en Campana. Mostró mayor ambición en la segunda parte, pero no tuvo contundencia para liquidar las situaciones que generó y sigue sin conocer la victoria en este torneo. El primer partido del ciclo de Marcelo Franchini al frente de Villa Dálmine dejó en claro que el entrenador deberá buscar cambios significativos para torcer el anodino presente del equipo. En su debut, ante Defensores de Belgrano, el flamante DT apostó por nombres y esquema que ya habían tenido rodaje en el campeonato y el Violeta volvió a repetir falencias que ya había consolidado bajo la tutela de Felipe De la Riva. De hecho, "Pepo" se decidió por los mismos once titulares que el uruguayo había utilizado en su último partido. Y el resultado terminó siendo el mismo: empate sin goles en Campana. Así, el conjunto campanense sumó su quinta igualdad consecutiva como local y llegó a ocho fechas sin victorias en este arranque de campeonato. Sin embargo, se advirtieron atisbos de mejora en el transcurrir del partido, sobre todo en la segunda parte, cuando Franchini hizo modificaciones, varió el sistema táctico (pasó a jugar 4-4-2) y el equipo logró ser más dinámico y vertical a la hora de disponer del balón. Incluso, en los últimos 15 minutos generó situaciones que podrían haber redundado en el primer triunfo: fueron cuatro oportunidades claras de gol y hasta un penal que Pablo Giménez sancionó como tiro libre en el borde del área. Sí: la contundencia también es una deuda pendiente de este equipo (apenas dos goles en ocho fechas). En esa apuesta más ambiciosa quedaron las mejores expectativas que generó esta primera presentación del ciclo Franchini. Pero no alcanzará por sí sola para llegar a un rendimiento que acerque al equipo a la ansiada victoria: esa mayor ambición deberá ser acompañada de un funcionamiento colectivo que empuje a individualidades que, hoy, no logran consolidarse como opciones confiables al momento de definir una formación. El próximo fin de semana, como visitante, Santamarina de Tandil asoma como un duro examen para este presente Violeta que transcurre con cierta tensión entre la paciencia que se debe tener ante el inicio de un nuevo ciclo y la urgencia de llegar al primer triunfo del campeonato. EL PARTIDO Para este encuentro, Franchini le devolvió la titularidad a Schweizer (reemplazó a Larrea) para conformar una suerte de 4-1-4-1 en el que Gagliardi retrocedía abierto por derecha, mientras Díaz, volante interno izquierdo, era el que jugaba más suelto para tratar de hacerse eje del circuito ofensivo. Sin embargo, el cambio de mando no modificó la postura del Violeta de partidos anteriores: defensivamente siguió acompañando hacia atrás los movimientos del rival, sin poder interrumpir circuitos y entregando espacios a espaldas de los mediocampistas. Y por ello, ofensivamente, sus acciones comenzaban desde muy atrás, con Sosa aislado entre los defensores visitantes y Gagliardi recostado sobre la derecha en campo propio. A esta situación se le sumaron las imprecisiones que mostraron de entrada Schweizer, Díaz y Gagliardi, por lo que a Villa Dálmine se le hizo muy cuesta arriba llegar hasta el área del debutante arquero Peano (el titular, Ignacio Pietrobono, debió aislarse por protocolo Covid). En contrapartida, Defensores de Belgrano tenía buena movilidad y manejaba prolijamente el balón, siempre con la conducción de un participativo Olivares, quien recibió varias faltas fuertes por esa costumbre de los mediocampistas locales de "llegar tarde" a la disputa del balón. Sin embargo, la visita solo avanzaba hasta las inmediaciones del área de Bilbao, dado que en los metros finales perdía claridad. Por ello solo generó peligro real con un remate de Martínez desde media distancia tras una pérdida de Gagliardi. Recién hacia los 25 minutos el trámite se fue haciendo más disputado en la mitad de la cancha y el equipo de nuestra ciudad logró inquietar al visitante con un envío aéreo que Gagliardi le "robó" a Schweizer (había saltado solo) y también con un buen remate de larga distancia de Tello que obligó a la estirada de Peano contra su palo derecho. De allí en adelante, el primer tiempo fue parejo, pero mediocre, sin precisión por ninguno de los dos lados. Y recién se sacudió a los 43 minutos, cuando una buena acción Violeta generó un centro de Sánchez que el arquero Peano aplaudió y no terminó en gol porque el balón rebotó en el travesaño. En la continuidad de ese ataque, Sánchez envió un buscapié que Gagliardi no alcanzó a anticipar; y, finalmente, Bersano probó con una volea que cruzó toda el área. En el inicio del complemento, Franchini intentó parar a sus dirigidos 20 metros más adelante y así asomó una mejoría, especialmente en un desborde de Tello, cuyo centro bajo no llegó a los pies de Sosa por el corte de Goux. Sin embargo, ese arranque se diluyó, aunque el trámite mostró mayores facilidades para ir de un área a la otra. Entonces, en esos primeros 20 minutos, Martínez tuvo dos chances claras para Defensores de Belgrano (en una remató a la posición de Bilbao y en la otra, a un costado de la red), mientras del otro lado, Marcos Sánchez ejecutó ancho un peligroso tiro libre. El trámite se hizo más vertiginoso pasados los 25 minutos, cuando ambos entrenadores movieron sus bancos de suplentes. En la visita, Esmerado apostó por Borrego (salió Sosa, volante central) para tratar de mejorar la elaboración, mientras en Villa Dálmine las modificaciones generaron cambios tácticos más marcados: entraron el juvenil Cajes (debut absoluto) y Rizzi por Díaz y Sánchez y el equipo pasó a jugar 4-4-2, con los ingresados atacando por las bandas y con Sosa y Gagliardi como puntas bien definidos. Así, el conjunto de nuestra ciudad fue más vertical y rápido en la transición ofensiva, mostró cambio de ritmo por las bandas y mayor presencia en el área de Peano, quien tuvo dos brillantes intervenciones consecutivas: primero se estiró abajo contra su palo izquierdo para manotear un gran cabezazo de Cáseres y, luego, bancó con firmeza un remate a quemarropa que ensayó Bersano tras colarse en el área por izquierda. El Violeta se envalentonó con esas oportunidades y generó más: a los 40, "el tres dedos" que probó Cajes no se cerró contra el segundo palo después de una buena descarga de Sosa; a los 44, una media vuelta del Colo se fue desviada tras un buen contragolpe; y a los 48, Goux le cometió falta a Sosa sobre la línea del área (del lado de adentro) y Giménez, que dudó muchísimo antes de marcar, finalmente no dio el penal que se reclamó con fuerza en Mitre y Puccini. Así, esa acción terminó con un peligroso tiro libre de frente al arco que Bersano ejecutó sin precisión. Sí: en este tramo del encuentro, Villa Dálmine hizo el gasto como para merecer mejor suerte. Pero también es cierto que pudo haberse quedado con las manos vacías en esos instantes finales de no ser por dos oportunas intervenciones de Bilbao ante cabezazos de Goux y Martínez a los 43 y 46 minutos, respectivamente. Pero lo dicho: el 0-0 no se movió y, entonces, el debut de Franchini terminó dejando más de lo mismo en cuanto a los resultados (quinto empate consecutivo en Campana). El desafío del DT ahora será corregir (y no repetir) los errores que se arrastran del ciclo anterior y consolidar las mejoras que se observaron en el segundo tiempo. Quizás allí encuentre la fórmula para llevar al Violeta a su primera victoria del campeonato. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Emanuel Bilbao; Franco Flores, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Fernando Bersano; Laureano Tello, Ataliva Schweizer, Marcos Sánchez; Germán Díaz, Alejandro Gagliardi y Sergio Sosa. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Lucas Bruera, Zaid Romero, Santiago Moyano, Facundo Rizzi, Facundo Lando, Franco Costantino, Tomás Garro, Leandro Larrea y Lucas Cajes. DEFENSORES DE BELGRANO (0): Marcos Peano; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Emiliano Mayola, Máximo Levi; Juan Manuel Sosa, Marcos Rivadero, Alejandro Martínez, Juan Manuel Olivares; Alejandro Lugones y Luis López. DT: Gastón Esmerado. SUPLENTES: Guido Ferrara, Alejandro Vallejos, Iván Nadal, Elías Borrego, Nahuel Piethe, Gonzalo Torres, Iván Sandoval, Lautaro Mur y Gonzalo Aquilino. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 25m Borrego x Sosa (DB) y Torres x Lugones (DB); 27m Cajes x Díaz (VD) y Rizzi x Sánchez (VD); 36m Nadal x Levi (DB) y Sandoval x López (DB); 42m Costantino x Gagliardi (VD), Larrea x Tello (VD) y Mur x Olivares (DB). AMONESTADOS: Schweizer, Tello y Flores (VD); Sosa, Goux y Borrego (DB). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Pablo Giménez.

SOSA TUVO UNA GRAN OPORTUNIDAD EN EL FINAL, PERO SU REMATE SALIÓ DESVIADO.





RIZZI TUVO UN BUEN INGRESO EN EL SEGUNDO TIEMPO. OTRO DEBUT JUVENIL Después del ingreso de Agustín Ayala frente a San Telmo, en el partido de ayer ante Defensores de Belgrano se produjo un nuevo debut juvenil en Villa Dálmine: a los 27 del segundo tiempo ingresó Lucas Cajes, quien días atrás cumplió sus 21 años. El delantero, de gran trayectoria en divisiones inferiores (tuvo un paso por Lanús), lleva dos temporadas junto al profesional y había integrado el banco de suplentes en diversas oportunidades en el Torneo de Transición pasado y también en la fecha anterior ante San Telmo. Finalmente, ayer tuvo sus primeros minutos y cumplió con una buena actuación jugando abierto sobre la derecha, destacándose un centro que le sirvió a Gagliardi y también un remate "tres dedos" tras una descarga de Sosa que pudo haberse convertido en el ansiado gol Violeta.

LUCAS CAJES, DE 21 AÑOS, INGRESÓ EN EL ST. Franchini: "El balance es positivo, más allá que uno siempre quiere ganar" Luego de su debut como DT de Villa Dálmine, el post partido mostró a un Marcelo Franchini tranquilo, de tono mesurado para analizar tanto lo negativo como lo positivo del empate sin goles frente a Defensores de Belgrano. "El balance es positivo, más allá que uno siempre quiere ganar. Me gustó el equipo, la entrega que tuvo y también el orden que mostró por momentos", comenzó señalando el entrenador. Respecto a los flojos primeros 25 minutos de sus dirigidos señaló: "Estábamos a contramano, lejos de las marcas, flotábamos en las marcas. Después hicimos movimientos para tapar los espacios que ellos aprovechaban para complicarnos y comenzamos a mejorar". En el complemento, el Violeta se mostró más agresivo en ataque, sobre todo con los ingresos de Lucas Cajes y Facundo Rizzi: "Con ello busqué más velocidad por los costados y me parece que salió bien. Generamos situaciones de gol, pero no las pudimos capitalizar. Es cierto que también nos llegaron un par de veces, pero la idea fue jugársela. No apostamos al palo por palo, pero sí a atacar", explicó "Pepo". De cara a los que se viene, el entrenador adelantó que seguirá trabajando "para que los jugadores tengan más confianza" y se pueda mejorar en las asociaciones y la elaboración del juego. Y también apuesta a conseguir un mejor rendimiento físico: "Debemos trabajar mucho en este aspecto, porque quiero un equipo que sea rápido y hoy el equipo no es rápido". El próximo compromiso de Villa Dálmine será el domingo frente a Santamarina como visitante y Franchini solo tendrá un puñado de entrenamientos antes de viajar a Tandil: "Espero que podamos solucionar las cosas negativas que vimos hoy, especialmente desde lo táctico. Y al mismo tiempo seguir potenciando la entrega del equipo".

EL ENTRENADOR DIRIGIÓ SU PRIMER ENCUENTRO EN MITRE Y PUCCINI.

