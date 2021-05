» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Ayer se informaron 112 nuevos contagios y desde el pasado miércoles se acumularon 671. Los casos activos no crecieron prácticamente porque se comunicaron 110 altas médicas. En Zárate se confirmaron otras 7 muertes. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 112 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad, que está atravesando el momento más álgido de esta pandemia, al menos en cuanto a los números: en las últimas siete jornadas ha acumulado 671 contagios confirmados y, así, promedia 95,9 casos diarios en este período. A su vez, el informe local de este martes señaló 110 altas médicas, por lo que los casos activos casi no ascendieron, aunque marcaron un nuevo récord: ahora son 1.182 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad. En tanto, los recuperados ascendieron a 7.889 en nuestra ciudad. Además, ayer no se señalaron nuevas muertes en el reporte municipal, por lo que el cuadro de situación de Campana quedó conformado ahora por 9.231 casos totales que se dividen en 1.182 que se encuentran activos, 7.889 que se han recuperado y 160 que han fallecido. INFORME PROVINCIAL En su última actualización, correspondiente a las 20:43 del 3 de mayo, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mostraba a nuestra ciudad con 9.973 casos totales. Es decir: 742 más que los señalados ayer por el informe local. Además, presentaba a Campana con 161 víctimas fatales, una más que las comunicadas hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. ZÁRATE: 7 MUERTES La Municipalidad de Zárate informó ayer 106 nuevos positivos, 88 altas médicas y 7 decesos, correspondientes a cuatro hombres (de 59, 59, 69 y 73 años) y tres mujeres (de 54, 87 y 102 años). Así, el cuadro de situación de la vecina ciudad presenta ahora 8.960 casos totales que se dividen en 1.135 que se encuentran activos, 7.609 que se han recuperado y 216 que han fallecido. En tanto, Exaltación de la Cruz sumó 16 nuevos contagios y 16 altas médicas, por lo que su cuadro de situación presenta ahora 2.427 casos totales que se dividen en 162 que se encuentran activos, 2.222 que se han recuperado y 43 que han fallecido. Por su parte, ni Escobar ni Pilar actualizaron sus informes, en consonancia con lo ocurrido con la Sala de Situación del Ministerio de Salud provincial.



