El Intendente cuestionó a los opositores que "se cansaron de reclamar que se cierren actividades para perjudicar a los comerciantes locales". El intendente Sebastián Abella cuestionó el "lamentable" accionar de la oposición que "apostó fuerte y presionó para que Campana retroceda a Fase 2". "Se cansaron de reclamar a Nación y Provincia que cierren actividades para perjudicar a los comerciantes locales y esa no es la solución. Hay que encontrar un equilibrio entre la posibilidad de trabajar y cuidar la salud de los vecinos", manifestó. En este sentido, sostuvo que "volver a fase 2 fue una decisión que tomó el presidente Alberto Fernández y nosotros desde el Municipio la acatamos. Ojalá pase rápido este lapso de tiempo para perjudicar lo menos posible a todos los rubros que se ven afectados por no poder trabajar". Al ser consultado si Campana debería seguir en fase 3, Abella no dudó en afirmarlo: "Está claro que no nos gusta tener casos y que la situación epidemiológica se eleve, pero somos conscientes que la cuarentena interminable del 2020 ocasionó un déficit económico para muchos vecinos de la ciudad que no se han podido levantar y retroceder a fase 2 puede ser terrible para ellos". Por otra parte, reiteró que, si bien en número de casos diarios sigue alto, las mejoras en el sistema de salud realizadas, permiten manejar la situación sanitaria sin desbordes. Por último, el Intendente apeló a la responsabilidad colectiva y dijo: "Ya sabemos cuáles son las medidas y cuidados sanitarios que debemos cumplir y las cosas que tenemos que hacer para tratar de no seguir paralizando la ciudad. Si logramos eso, tendríamos que salir de esta fase 2 rápidamente".

Abella remarcó que la Fase 2 afecta mucho a varios rubros, entre ellos los comerciantes locales.



"La oposición presionó para que retrocedamos a Fase 2", aseguró Abella

