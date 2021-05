» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. 5 de Mayo de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDAS Y MÁS PÉRDIDAS "Que desastre en calle Jacob entre Av. Varela y Belgrano. Mucha pérdida de agua y nadie hace nada" muestra Daniela.



¿ALGUNA SOLUCIÓN? "Vivimos en Santiago del Estero 105 y tenemos la basura en esas condiciones siempre. ¿Alguna solución?" muestra Diana.



CAÑO ROTO "Félix Fernández entre Mautone y Alejandro Kuperman, barrio La Josefa. Caño de agua potable roto bajo la calle, charcos y rotura de asfalto. Es una calle donde circula el colectivo. Ya hay varios reclamos realizados núm.: 308, 8065, 39888 y 3100932" muestra Daniel.

#QuejaVecinal pérdida de agua potable en la vereda de la escuela 17. San Barletta y Lavezzari. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/LtVh0lGCvI — Daniel Trila (@dantrila) May 5, 2021 #QuejaVecinal caño de agua potable roto bajo la calle. Charcos y rotura de asfalto, Félix Fernández al 463, entre Mautone y Alejandro Kuperman, barrio La Josefa. Calle que circula el colectivo. Varios reclamos realizados num: 308, 8065, 39888 y 3100932 @CeMAV_Campana @ABSAOficial pic.twitter.com/okOK7a6oxG — Daniel Trila (@dantrila) May 4, 2021 #QuejaVecinal reiterados comentarios de vecinos por la cantidad de botellas y latas que dejan en la base del Arco. #ComoRecibimos no es discriminar a la gente que frecuenta la entrada de la ciudad pidiendo, pero los del municipio limpian y ellos vuelven a dejar cantidad de basura pic.twitter.com/BtiCepNx6Q — Daniel Trila (@dantrila) May 3, 2021

