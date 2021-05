» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. Ternium salió del rojo en el primer trimestre del año







La compañía fabricante de aceros planos registró ganancias por $22.138 millones. El resultado contrasta con la pérdida que había registrado 12 meses atrás; $641 millones. Ternium Argentina salió del rojo en el primer trimestre del año. Al 30 de marzo de 2021, la ex Siderar, fabricante de aceros planos del Grupo Techint, ganó $ 22.138 millones. El resultado contrasta con la pérdida que había registrado 12 meses atrás: $641 millones. En el período, las ventas netas de la compañía totalizaron $60.296 millones, casi el triple de los $21.626 millones que había facturado en los tres meses iniciales de 2020. La facturación fue reflejo del incremento de actividad. En el primer trimestre de 2021, Ternium Argentina despachó 623.100 toneladas, un salto desde las 218.500 del mismo lapso del año anterior. De ese volumen, las entregas al mercado doméstico sumaron 592.300 toneladas, 1,76 veces más que 12 meses atrás. Las exportaciones, en tanto, ascendieron a 30.700 toneladas, una disminución de 36.200 toneladas con relación al volumen vendido al exterior en el primer trimestre de 2020. Los despachos del primer trimestre del corriente ejercicio se concentraron en un 80% a América del Sur y Central; un 17% a América del Norte; y un 3% a Europa y otros destinos. Sobre las ventas totales registradas entre enero y marzo, en su reseña de resultados, Ternium Argentina indicó que fueron 28.200 toneladas inferiores en relación a los despachos del trimestre anterior (octubre-diciembre), "en un mercado que se mantiene sostenido a partir de la mejora en el nivel de actividad de los sectores industrial y de la construcción". El ratio que representaron los despachos domésticos (95%) fue similar al logrado en el cuarto trimestre del año pasado. En relación al resultado neto, de $ 22.138 millones, la empresa aclaró que incluyó una ganancia operativa de $ 15.373 millones, "con un margen operativo estable y un volumen de ventas levemente inferior". También mejoró el resultado financiero neto, que fue una ganancia de $ 652 millones, desde los $ 183 millones de enero-marzo 2020. En ese rubro, el resultado neto por intereses sumó $ 1096 millones, contra una ganancia de $ 87 millones un año antes, "reflejo de un aumento de la posición neta de efectivo e inversiones y una mayor tasa de interés promedio". Otro punto con mejoras fue en el cambio de valor de mercado de los instrumentos financieros. Tuvo una ganancia neta de $ 708 millones, contra inexistencia de resultados 12 meses atrás. "Ternium Argentina espera que el nivel de despachos en el segundo trimestre del año 2021 se mantenga en niveles similares a los registrados en el primer trimestre, apoyado en una sostenida demanda de bienes durables y de materiales para la construcción en el país", señaló, en relación a sus expectativas para el resto del año. "No obstante, el escenario descrito se da en un entorno de creciente incertidumbre con respecto al desenvolvimiento de la pandemia de Covid-19 en la Argentina y la región", aclaró. "Por otra parte, una mayor demanda mundial de materias primas, especialmente, en China, junto a algunas dificultades de oferta, generaron una fuerte suba en sus precios. Esto se dio, especialmente, en los precios del mineral de hierro, zinc y estaño, importantes insumos utilizados por la sociedad", precisó. La ex Siderar pertenece a Ternium, la holding con la que Techint conformó al mayor productor de aceros planos de América latina. Al igual que su filial argentina, la controlante salió de zona roja en el primer trimestre de este año. Registró un beneficio neto de u$s 602,9 millones, desde los u$s 11,6 millones que había perdido hace un año. La sociedad le atribuyó el beneficio al buen momento observado en sus principales mercados acereros, combinada con una demanda sostenida de ese metal y un mejor entorno para los precios del material.

