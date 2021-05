» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. Reclaman que el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2020 "se adelantó en forma unilateral"







Desde la UV Más Campana cuestionaron la decisión del oficialismo de pautar para el 6 de mayo la sesión especial para debatir el ejercicio municipal 2020. "Tendremos muy poco tiempo para analizar la información y, encima, ya sabemos que no podremos acceder a documentación importante", señaló Cantlon. El pasado jueves, al mismo tiempo que se entregó el listado de Decretos y Resoluciones dictados por el Departamento Ejecutivo en el año 2020, desde la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante se informó que la sesión especial para tratar la Rendición de Cuentas será este jueves 6 de mayo. Una determinación que generó fuertes cuestionamientos desde la UV Más Campana, que aseguró que la fecha se estipuló de forma "unilateral y sin consultar" a los bloques opositores. "Históricamente, el tratamiento de la Rendición de Cuentas se realiza la tercera o cuarta semana de mayo, nunca la primera. Este año se adelantó en forma unilateral y sin consultar", remarcó Axel Cantlon, quien, molesto, agregó: "Así tendremos muy poco tiempo para analizar la información disponible y, encima, ya sabemos que no podremos acceder a documentación importante. Una vez más, el oficialismo utiliza su mayoría para abusar del poder y limitar el correcto análisis de la información pública. Queda claro que la transparencia sigue siendo una cuenta pendiente para esta gestión municipal". El concejal recordó que, junto a los contadores Alexis Twyford (también edil del bloque) y Guillermo Cozzo, viene realizando desde 2009 "un continuo y profundo análisis" de las rendiciones de cuentas municipales. Y que después de muchos reclamos habían logrado acceso a cinco módulos del RAFAM y también al historial de años anteriores, una situación que se cortó en 2016. "Desde que gobierna (Sebastián) Abella retrocedimos y solo hemos podido acceder a dos módulos del RAFAM y ya no podemos visualizar el historial de años anteriores. Tampoco hemos tenido información respecto a los recursos humanos del municipio ni los listados de grandes contribuyentes y grandes deudores. En estos años se nos ha negado sistemáticamente mucha documentación, especialmente aquellos expedientes que nos parecían polémicos, la mayoría ligados a contrataciones. Así, en cuentagotas, solamente hemos podido ver lo que ellos quisieron mostrarnos", manifestó Cantlon. Para el edil, la circunstancia que se da en este 2021 no solo es "inédita" en estos últimos años, sino que además ocurre sobre un ejercicio que transcurrió en Emergencia por la pandemia de coronavirus, una particularidad que "genera mayor necesidad de revisar" cómo han sido los gastos municipales. "Esta situación es una forma antidemocrática de entender el funcionamiento del sistema político. Por un lado, la transparencia debería ser un pilar fundamental de cualquier gestión. Y, al mismo tiempo, sin el acceso a la información pública, los concejales que fuimos votados por los vecinos no podemos ejercer una de nuestras funciones específicas, que es controlar cómo se utilizan los recursos que son, justamente, de todos los vecinos. Así, además, nos dejan sin la posibilidad de proponer mejoras para la administración de esos recursos, sobre todo en tiempos en que el propio Intendente ha manifestado en numerosas oportunidades la delicada situación de las cuentas municipales", explicó Cantlon. Para finalizar, el concejal de la UV Más Campana añadió: "Esperamos que desde el oficialismo reflexionen y abran la totalidad de la información con el tiempo suficiente para poder analizarla y brindar una opinión fundada sobre la situación económica del municipio. Por eso solicitamos que se cambie la fecha de la sesión especial de la Rendición de Cuentas, sabiendo que hay plazo hasta el 30 de mayo para su tratamiento. La información es pública, no le pertenece ni al Intendente de turno ni mucho menos a los funcionarios extranjeros que manejan la actual gestión municipal".



