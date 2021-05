» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

5 de Mayo de 2021







MULTAS El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aseguró que habrá fuertes sanciones para aquellos que no respeten las disposiciones en busca de reducir los contagios por la pandemia: "Quienes no lo entienden con las neuronas, lo entenderán con el bolsillo". Especificó que ayer se publicó un nuevo decreto, que crea un fondo municipal para el sistema de cobro provincial de las multas y planteó que el dinero recaudado por el cobro de esas penalidades "irá íntegramente para rentas generales de los municipios". La medida apunta directamente a las fiestas clandestinas.



BOMBEROS EN ALERTA Los bomberos voluntarios de la Argentina se declararon en estado de alerta y movilización ante la ausencia de vacunas contra el Covid-19. Reclaman que sean inoculados los más de 43 mil integrantes de cuerpos activos y consejos directivos de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país. La toma de posición fue dada a conocer a través de un comunicado del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, que nuclea a 26 federaciones provinciales. Al día de hoy registran 1.182 bomberos contagiados, de los cuales 867 se han recuperado, mientras que 467 permanecen aislados y 10 murieron. En tanto que 15 cuarteles se encuentran en cuarentena. Este panorama contrasta con un porcentaje bajísimo de vacunados según los registros internos de las asociaciones. VOLVIÓ A SUBIR El dólar blue volvió a exponer tendencia alcista y fue ofrecido a $154 en el mercado paralelo, mientras las cotizaciones financieras continuaron en alza. El tipo de cambio informal sumó $1 respecto del día anterior, pese a operar estable durante gran parte de la jornada. El dólar paralelo había sumado $3 el día anterior, por lo que durante la semana ya acumuló un avance de $4. Las subas se dieron luego de que el viernes pasado retrocediera otros $4, aunque en abril tuvo un aumento de $9, en lo que fue su primer salto mensual en el año ante un fuerte repunte en la demanda de divisas. Tanto el lunes como el martes, el mercado se mantuvo a la expectativa de los ruidos en el ámbito político, luego de que trascendiera que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le pidió la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. BALANZA EN DÉFICIT La balanza comercial con Brasil registró un déficit de US$ 73 millones para la Argentina en abril último, siendo el segundo mes consecutivo con resultado negativo. Así lo indicaron los datos de la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales (SECINT) brasileña. Esto a pesar de que las exportaciones argentinas a Brasil aumentaron 51,8% con respecto a abril de 2020, al pasar de US$ 543 millones a US$ 825 millones, con lo que mostraron una fuerte aceleración con respecto a los primeros tres meses del año. De esta forma, las exportaciones hacia Brasil acumulan cuatro meses de aumentos interanuales consecutivos y una expansión del 22,9% interanual durante el período enero-abril 2021. PIÑAS Y BANDEJAS Un famoso restaurant del partido bonaerense de Vicente López fue escenario de una pelea entre un grupo de clientes y los mozos del lugar. Aparentemente, el incidente ocurrió porque los clientes no estaban de acuerdo con el total de la cuenta que tenían que pagar. El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde en el restaurante Kansas, ubicado a muy pocos metros del río y en medio de la pelea hubo empujones, gritos, y trompadas. En dos de los videos que circularon en las últimas horas en las redes sociales y en los medios de comunicación, se puede ver el momento en el que un mozo empuja a uno de los clientes al piso, y en otro se ve a otro cliente con cuchillos en la mano. Según trascendió, el hecho no fue denunciado por los representantes del restaurante ni por los clientes.

