» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. 15 mitos y verdades sobre Asma







A pesar de ser una enfermedad muy conocida y frecuente, existen gran cantidad de mitos instalados en la sociedad que impactan negativamente sobre el diagnóstico y tratamiento, poniendo en riesgo a quienes la padecen. La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria está llevando a cabo una campaña nacional para aclarar todas las dudas y conceptos errados frecuentes respecto al Asma: El Asma en los niños se cura con el desarrollo. FALSO: El Asma es una enfermedad crónica que varía a lo largo de la vida del paciente, que eventualmente puede entrar en REMISIÓN y no requerir tratamiento. La natación mejora el Asma. FALSO: La actividad física beneficia a los pacientes, pero el tratamiento adecuado debe permitir al paciente realizar la actividad que prefiera. Si tuve Asma en la infancia podría volver a tenerlo. VERDADERO: La remisión del Asma puede ser temporaria y reaparecer más adelante en la vida. Si no tengo síntomas, no necesito tratamiento. FALSO: Estar sin síntomas es lo mejor que puede pasar, continúe igual. Durante el embarazo, la medicación para el Asma se suspende. FALSO: El tratamiento para el Asma no afecta el embarazo, por el contrario, el abandono del mismo puede generar complicaciones por falta de control. El Asma puede comenzar en la tercera edad. VERDADERO: Existe un tipo de asma que puede comenzar en edades más avanzadas, aunque siempre deben descartarse otras enfermedades. Los inhaladores generan adicción. FALSO: Los inhaladores constituyen la piedra angular del tratamiento. Debe consultar a su médico para ver que el mismo sea adecuado. Un tratamiento adecuado provee una buena calidad de vida. VERDADERO: El objetivo del tratamiento es que el paciente tenga una vida plena, sin síntomas y sin crisis. Los corticoides inhalados afectan la presión o generan diabetes. FALSO: Los corticoides inhalados son de acción local, igual que una crema dérmica. Los inhaladores hacen mal al corazón. FALSO: Los broncodilatadores de acción corta pueden provocar aumento de la frecuencia cardíaca y/o palpitaciones, pero no efectos tóxicos. Todos los asmáticos tienen "ataques". FALSO: El tratamiento adecuado suprime los ataques. Hay otros tratamientos que no sean con inhaladores. VERDADERO: Se suman cuando los tratamientos inhalados son insuficientes. El tratamiento del asma debe ser siempre iniciado por un neumonólogo. FALSO: su médico clínico puede indicar un tratamiento. El Asma es un factor de riesgo para COVID-19. FALSO: El Asma por sí misma no predispone a las infecciones. El tratamiento adecuado protege de las complicaciones (crisis) que puede desencadenar una infección, como la provocada por COVID-19. El Asma o su tratamiento pueden generar una peor evolución de COVID-19. FALSO: El Asma no es un factor de riesgo en COVID y tampoco su tratamiento, por lo que es fundamental que no se suspenda. Para evitar caer en los mitos mencionados anteriormente y tantos otros que circulan acerca de esta enfermedad, es clave efectuar las consultas médicas correspondientes y no realizar modificaciones en el tratamiento sin la indicación de su médico.



15 mitos y verdades sobre Asma

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar