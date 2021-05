El Convertidor

En su taller mecánico en el barrio San Felipe, Sergio Tapié armó el primer auto eléctrico argentino preparado para correr picadas de ¼ de milla. Hace unos 14 años atrás, Sergio Tapié (36) dejó su puesto en la refinería para dedicarse de lleno a lo que más lo apasiona: preparar motores y autos de carrera dedicados a las picadas de ¼ de milla. Así nació el taller SGT, sobre la calle Laprida, en la entrada del barrio San Felipe, donde el mimado de la casa era su Fiat 600 al que hacía volar en los 402.3 metros tanto en el picódromo de San Pedro como el autódromo Oscar y Juan Gálvez de CABA. Años después, al sumarse su padre, el taller agregó la mecánica general y aparecieron los primeros proyectos relacionados con las conversiones eléctricas. "Me empezó a interesar el tema porque es lo que se viene por un tema ecológico, por confiabi-lidad, y bajo mantenimiento. Así, por ejemplo, terminamos convirtiendo cinco motos a las que les sacamos el motor a explosión y las convertimos en eléctricas", señala Sergio. Pero el proyecto más importante que tiene en este momento entre manos es haber convertido a su propio auto de ¼ de milla en uno con motor eléctrico a batería. "Todavía le faltan algunos ajustes, pero pronto el Ford Ka estará listo para competir contra cualquiera" dice el piloto y padre de la criatura que cuenta como auspiciante estratégico a Baterías Mateo. Integrante de la Cámara Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, Sergio explica que convertir un auto de calle hoy cuesta unos U$S 10 mil dólares. "La primera impresión es que la cifra te asuste. Pero si al increíble ahorro en combustible, le sumás el bajísimo o nulo mantenimiento del motor, la cuenta cierra rapidísimo. Y si pensamos en transporte público, el costo de conversión es de unos $40 mil. En una ciudad como Campana para mí súper conviene, más aún porque el colectivo como no anda de noche, puede recargar perfectamente para el otro día", concluye.

Lo que se viene: baterías y un simple motor eléctrico de bajo mantenimiento.





Sergio Tapié y su Ford Ka eléctrico a un paso de competir en el 1/4 de milla.



El Convertidor

