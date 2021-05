» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Viento 12 - Energía del 05/05/2021 - Trecena del Mono

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Año Tormenta Lunar azul. Viento comunicación, verbo, palabra, Espíritu Santo, lo sutil, la idea, lo profundo, lo inmutable. Aliento de vida. Poner palabra a nuestras emociones. DÍA 284 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 4 - KALI - DE LA LUNA ESPECTRAL DE LA SERPIENTE QUE VA DESDE EL 2/5 AL 29/5. 4TO DÍA DE LA SEMANA ROJA, EL CONOCIMIENTO INICIA LA VISIÓN. HRIM (MANTRA) - KALI - CHAKRA SACRO - CATALIZA. KIN 142 - VIENTO 12 - guiado por el Mago. Energía de comunicación en el Tono de cooperación, de influencia del entorno. El Viento guiado hoy por el Mago, que inclina la balanza para que la verdad salga a la luz, para que se comunique lo que se tiene que comunicar y no tratemos de esconder cosas, u ocultar. Todo lo que decimos habla de nosotros, aunque callemos, nuestro cuerpo es una forma fuerte y contundente de comunicar. Lo que hablamos habla de nosotros, aunque en nuestro decir estemos citando frases de otros, si la traemos a cuento es porque algo queremos decir con eso, porque nos representan de una u otra manera. La comunicación verbal, no verbal, o con sonidos, se hace presente hoy, para desde ahí influenciar a nuestro entorno o dejarnos influenciar. Energía de conexión en día de cooperación, de compartir! Hermosa jornada para reunirnos a charlar, a decir lo que queremos decir y no nos atrevimos antes, a sacar eso que estaba ahí guardado. Día para comunicar fluida y fácilmente, expresarnos como queremos. Día para brindar apoyo, porque el Viento tiene esa impronta y además el Tono 12 es también ayuda, y cooperación desinteresada. Día buenísimo para asesorar o ser asesorado, para contener y aconsejar o pedir que te aconsejen y te contengan. Esta Energía te da un empujón para que puedas progresar, siempre y cuando la canalices para el lado positivo, así como te la dispone el cosmos, como HUNAB KU LA BRINDA, si no te encontrás armónico, en eje, en tu centro puede ser un día para que le arda la oreja a más de uno, que se generen enredos y confusiones, para llevar y traer información como un teléfono descompuesto. Bloqueado o mudo, no comunicas, ni te comunicas con tu interior, o lo haces de forma verborragica y descontrolada y decís lo que no hubieras querido decir dentro de otro contexto. Hoy también se pueden comunicar verdades del entorno político o armar más enredos a los que ya estamos acostumbrados. Mejor comunicar lo justo y necesario si te cuesta estabilizar la Energía. Si estas de buen tino, vas a estar expresivo, comunicativo, consejero, contenedor, tirando redes, conectando, siendo consecuente en actos con tus discursos, comunicando desde el corazón y con la sinceridad que aflora y sale por tus poros. No intelectualices los mensajes y todo fluirá de maravilla. SÉ QUIEN SOS. FLUI!



