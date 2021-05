» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 5 de Mayo







DÍA INTERNACIONAL DEL CELÍACO Impulsado por el médico argentino Julio César Bai y el médico italo-estadounidense Alessio Fasano, en este día se concientiza e informa acerca de la celiaquía a la vez que se promueve la búsqueda de soluciones para las personas que la padecen. Cabe agregar que, a través de la Ley Nº 26.947, el país se adhirió a esta celebración y estableció el "Día Nacional del Enfermo Celíaco" y que el mes de mayo sea el "Mes Nacional de la Concientización sobre la Enfermedad Celíaca". La enfermedad celíaca es la intolerancia total y permanente al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC); el consumo de gluten afecta la mucosa del intestino y disminuye la capacidad de absorber nutrientes. Los síntomas de esta enfermedad son: distensión abdominal y dolor, diarrea crónica o malabsortiva, anemia, reflujo gastroesofágico y constipación. En lo que respecta al tratamiento, por el momento, el más efectivo es una dieta estricta libre de gluten que se debe realizar con el apoyo profesional de un nutricionista. El Ministerio de Salud estima que 1 de cada 100 personas es celíaca en el país.



RICARDO BOCHINI JUEGA SU ÚLTIMO PARTIDO Hace 30 años Ricardo Bochini jugaba su último partido en el Estadio Libertadores de América. En ese entonces, Independiente se enfrentaba a Estudiantes de La Plata por la Fecha 11 del Clausura 1991; el "Rojo" iba perdiendo por un gol cuando a los 41 minutos del primer tiempo el defensor Pablo Erbín le dio una brutal patada "El Bocha". Esto provocó que el ídolo tuviera que retirarse en camilla acrecentando la preocupación de los hinchas. El partido terminó en empate 1 a 1 y trascendió como el último partido de Bochini. A pesar de que el jugador estaba considerando retirarse, la lesión apresuró la decisión: "Se me produjo una distensión de ligamentos en la rodilla. No era grave, pero iba a tener que estar ausente un tiempo y ya no tenía ganas de hacer la recuperación, me costaba […] Podría haber seguido todo ese año y alguno más pero ya está, 37 años y en algún momento se tenía que dar lo del retiro" escribió en su libro "Yo, el Bocha". A lo largo de su carrera, Bochini se consolidó como una de las figuras del "Rojo" al consagrarse campeón de 4 torneos locales (1977, 1978, 1983 y 1988/89), 5 Copas Libertadores (1972, 1973, 1974, 1975 y 1984), 3 Copas Interamericanas (1973, 1974 y 1976) y 2 Copas Intercontinentales (1973 y 1984).



SE LANZA "ME TOO" Un día como hoy en el año 2016, Meghan Trainor lanzaba el sencillo "Me too". Perteneciente al álbum "Thank you" (2016) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Eric Frederic y Jason Desrouleaux, la canción es acerca del amor propio: "[Es un] himno del amor propio, sobre amarte a ti mismo".



