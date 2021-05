» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Día Internacional de la Enfermedad Celíaca

El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre esta patología y promover prácticas de hábitos alimentarios saludables La celiaquía tiene un alto grado de prevalencia en la población de nuestro país pues, de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Salud de la Nacional se ha estimado que 1 de cada 167 personas adultas son celíacas, mientras que en niños/as la prevalencia asciende a 1 de cada 79 niños son celíacos. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten (es la fracción proteica de 4 cereales: trigo, centeno, cebada y avena). Si bien estudios recientes señalan que la avena, en su estado más puro no produce daño, se encuentra contaminada con harina de trigo. Desde el punto de vista biológico, el contacto de la mucosa intestinal con estos cereales en individuos genéticamente predispuestos produce un daño de la mucosa, determinado por mecanismos inmunológicos, con diferentes grados de intensidad. En los celíacos, el gluten ataca la estructura normal del intestino, aplanando las vellosidades e impidiendo que los alimentos puedan pasar a la sangre. Por lo tanto, estos alimentos no son aprovechados correctamente y como consecuencia se puede producir mal absorción intestinal. La detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar complicaciones secundarias de esta patología. Un diagnóstico tardío o la ausencia del mismo pueden ocasionar complicaciones a largo plazo tales como osteoporosis, alteraciones ginecológicas, retraso de crecimiento y pubertad y un aumento del riesgo de malignidad intestinal en pacientes no tratados. Las características propias de la enfermedad condicionan la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Una vez diagnosticada, su tratamiento consiste únicamente en una dieta estricta de Alimentos Libres de Gluten (ALG), que deberá mantenerse de por vida. La dieta libre de gluten consiste en excluir de la dieta el trigo, cebada, centeno y avena estableciendo un consumo preferente de alimentos naturales libres de gluten: carnes, pescados, huevos, leche, legumbres, frutas, verduras y cereales sin gluten (arroz, maíz, quinoa, etc.). Si bien hay una gran cantidad de alimentos que por su composición son libres de gluten (sin T.A.C.C.), éstos pueden contaminarse durante el proceso de industrialización, en cualquiera de sus etapas, a través de superficies, aire, equipos, entre otros. Por tal motivo, es recomendable que se consuman únicamente aquellos alimentos industrializados que estén autorizados como libres de gluten e incluidos en el Listado Integrado de Alimentos Libres de Gluten publicado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.). La dieta libre de gluten es el único tratamiento nutricional recomendado que requiere de un equipo conformado por un médico gastroenterólogo y un licenciado en nutrición, siendo la educación alimentaria nutricional primordial, debido a su complejidad y al riesgo de una inadecuada ingesta de nutrientes.



