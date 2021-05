» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. Ajedrez:

Este sábado comienza la Copa Campana







Será mediante la plataforma Lichess. Habrá premios para los participantes oriundos de la ciudad. La Dirección de la Juventud, junto a la Dirección de Deportes y la Subsecretaría de Modernización del Municipio, sigue inscribiendo para la Copa Campana, un torneo online de ajedrez que contará con tres fechas y comenzará este sábado 8 de mayo a las 14.30 horas. Según se detalló, las distintas instancias se jugarán con ritmo de 5 minutos + 3 segundos por jugada con sistema suizo a 7 rondas. Y la competencia se dividirá en tres categorías: Sub 14, Sub 18 y Libre. El torneo entregará premios para los jugadores de Campana que más puntos acumulen al final de la Copa en su categoría correspondiente y para quienes participen de otras localidades recibirán certificados de manera online. Se premiará a los tres mejores de cada categoría. Los interesados en sumarse debatan inscribirse completando una planilla a través del siguiente link https://forms.gle/wajJcLUKJjpPWSoQ9



EL CERTAMEN SE DIVIDE EN TRES CATEGORÍAS: SUB 14, SUB 18 Y LIBRES.



