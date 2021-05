» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 05/may/2021 de La Auténtica Defensa. DT de Villa Dálmine:

Franchini; "El balance es positivo, más allá que uno siempre quiere ganar"







Luego de su debut como Entrenador de Villa Dálmine, el post partido mostró a un Marcelo Franchini tranquilo, de tono mesurado para analizar tanto lo negativo como lo positivo del empate sin goles frente a Defensores de Belgrano. "El balance es positivo, más allá que uno siempre quiere ganar. Me gustó el equipo, la entrega que tuvo y también el orden que mostró por momentos", comenzó señalando el entrenador. Respecto a los flojos primeros 25 minutos de sus dirigidos señaló: "Estábamos a contramano, lejos de las marcas, flotábamos en las marcas. Después hicimos movimientos para tapar los espacios que ellos aprovechaban para complicarnos y comenzamos a mejorar". En el complemento, el Violeta se mostró más agresivo en ataque, sobre todo con los ingresos de Lucas Cajes y Facundo Rizzi: "Con ello busqué más velocidad por los costados y me parece que salió bien. Generamos situaciones de gol, pero no las pudimos capitalizar. Es cierto que también nos llegaron un par de veces, pero la idea fue jugársela. No apostamos al palo por palo, pero sí a atacar", explicó "Pepo". De cara a los que se viene, el entrenador adelantó que seguirá trabajando "para que los jugadores tengan más confianza" y se pueda mejorar en las asociaciones y la elaboración del juego. Y también apuesta a conseguir un mejor rendimiento físico: "Debemos trabajar mucho en este aspecto, porque quiero un equipo que sea rápido y hoy el equipo no es rápido". El próximo compromiso de Villa Dálmine será el domingo frente a Santamarina como visitante y Franchini solo tendrá un puñado de entrenamientos antes de viajar a Tandil: "Espero que podamos solucionar las cosas negativas que vimos hoy, especialmente desde lo táctico. Y al mismo tiempo seguir potenciando la entrega del equipo".

EL ENTRENADOR DIRIGIÓ SU PRIMER ENCUENTRO EN MITRE Y PUCCINI.



