5 de Mayo de 2021







CAYÓ BOCA EN ECUADOR Por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, Boca Juniors perdió anoche 1-0 como visitante frente a Barcelona de Guayaquil, que cerró una primera rueda perfecta y quedó como único líder, tres puntos por encima del Xeneize. En cambio, Vélez Sarsfield se recuperó en Chile, donde superó 2-0 a Unión La Calera y sumó los primeros tres puntos en el Grupo G que lidera Flamengo (9) después de vencer 3-2 como visitante a Liga de Quito (4). El otro equipo argentino que jugó ayer fue Defensa y Justicia, que perdió 2-1 como local ante Palmeiras, otro brasileño con puntaje perfecto en esta primera rueda. Los demás resultados de anoche fueron: Atletico Mineiro 4-0 Cerro Porteño y Santos 5-0 The Strongest,



JUEGA RACING En la continuidad de esta tercera fecha de la Copa Libertadores, Racing Club afrontará hoy un duelo clave frente al San Pablo que dirige Hernán Jorge Crespo (19.00; ESPN). La Academia suma 4 unidades y es escolta del conjunto brasileño, que tiene 6. El miércoles se completa con Independiente del Valle vs Universitario de Perú, Inter de Porto Alegre vs Olimpia de Paraguay, Rentistas de Uruguay vs Sporting Cristal y Universidad Católica de Chile vs Nacional de Uruguay. COLOMBIANOS A PARAGUAY Por la grave situación social que se está registrando en Colombia, los equipos cafeteros no podrán ser locales esta semana y sus partidos fueron "mudados" por la CONMEBOL a Paraguay para este jueves. Así, mañana, los partidos River Plate vs Independiente Santa Fe y Argentinos Juniors vs Atlético Nacional de Copa Libertadores se disputarán en suelo guaraní, al igual que el duelo La Equidad vs Lanús correspondiente a la Copa Sudamericana. PUNTO PARA EL ROJO Después de su bochornosa estadía en tierras brasileñas por cuestiones referidas a criterios sanitarios, Independiente igualó anoche 2-2 como visitante frente a Bahía por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El Rojo, que ganaba 2-0 y se salvó de quedar 2-3 abajo gracias a un penal que contuvo Sebastián Sosa, cerró la primera rueda con 7 unidades, dos más que Bahía. Hoy, por este mismo certamen, Rosario Central visitará a Huachipato de Chile (19.15), mientras Talleres de Córdoba jugará en Brasil frente a Bragantino (21.30). EL CITY A LA FINAL Manchester City se clasificó a su primera final de Champions League al vencer ayer 2-0 como local a Paris Saint Germain con un doblete de Riyad Mahrez. Así, el conjunto inglés (que tuvo a Sergio Agüero en sus minutos finales) cerró 4-1 a su favor la serie ante un PSG que contó con sus tres argentinos desde el arranque (Leandro Paredes y Mauro Icardi fueron reemplazados en el ST, mientras Ángel Di María fue expulsado a los 23 del complemento). El rival del City en la final se conocerá hoy cuando se enfrenten Chelsea (1) y Real Madrid (1) en Londres. PRIMERA C A pesar de perder 1-0 ante El Porvenir como visitante, Ituzaingó (20 puntos) se mantuvo como líder del Torneo Apertura porque Central Córdoba de Rosario (18) igualó 0-0 como local ante Berazategui. Igualmente, el Charrúa tiene dos partidos menos que el León. PRIMERA A FEMENINA En el cierre de la quinta fecha, Boca Juniors igualó 1-1 con Racing Club y cortó su andar perfecto en el certamen. Ahora, las Xeneizes suman 10 unidades y comparten la segunda posición de la Zona A junto a El Porvenir, apenas un punto por detrás de San Lorenzo (que tiene un partido más). En tanto, River Plate (goleó 7-1 a Villa San Carlos) y UAI Urquiza (4-0 a Comunicaciones) son líderes de la Zona B con puntaje ideal.

