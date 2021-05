Hoy se trata la Rendición de Cuentas 2020 en el HCD Campana

"Si hay concejales que no están preparados es porque no participan de las comisiones ni trabajan ni tampoco estudian los proyectos", señaló la Presidenta del HCD, Marina Casaretto. La sesión especial comenzará a las 13 horas. Este jueves, desde las 13, se realizará una sesión especial del Concejo Deliberante de Campana para realizar el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2020. Ayer, en la previa, la presidenta del cuerpo, Marina Casaretto destacó "la prolijidad" del Ejecutivo y Deliberativo para realizar el balance del año anterior. Es este sentido, aseguró que todos los concejales ya están en condiciones de tratar y analizar en el recinto los gastos ejecutados, tal como lo marca la Ley Orgánica de las Municipalidades. "Como todos los años, en esta época del año, se analiza la Rendición de Cuentas. Para poder hacer el tratamiento de la rendición de cuentas, el Ejecutivo debe elevar el proyecto al cuerpo antes del 31 de marzo. Fue subida el 25 de marzo, es decir que en esa fecha ya tenía estado parlamentario, por lo que todos los concejales de la oposición y del oficialismo podían consultar con anticipación esa Rendición de Cuentas para estudiarla, dado que tiene muchas fojas", detalló Casaretto. Por otro lado, explicó que los integrantes de la Comisión de Presupuesto votaron y sugirieron la fecha para tratar la Rendición de Cuentas: "Todo esto es una cuestión de reglamento, de ley orgánica, nada es decisión unilateral, nada es arbitrario, no podríamos hacerlo jamás de esa manera porque estaríamos yendo contra de la ley y el reglamento interno. Todos los procedimientos que se encararon fueron dentro de los procesos, pasos y tiempos que corresponden", aseguró. "En el proyecto que elevó el Departamento Ejecutivo, está toda la información. Además, se habilitó una computadora que está a disposición de todos los concejales para acceder al sistema RAFAM y puedan consultar todos los módulos habilitados para hacer las consultas", marcó Casaretto, quien luego apuntó contra los cuestionamientos recibidos: "Hay un bloque que todos los años hace el mismo reclamo en estas circunstancias de Rendición de Cuentas. En cada nota periodística que hicieron sobre la Rendición de Cuentas, vemos el mismo pedido sin fundamentos y con falacias", sostuvo. "Si hay concejales que no están preparados es porque no participan de las comisiones ni trabajan ni tampoco estudian los proyectos. Se quejan porque hay que estudiar y para eso hay que venir a trabajar", concluyó la presidenta del HCD.

En la previa, funcionarios respondieron consultas de los concejales. "SOY CUESTIONADA CONSTANTEMENTE" "Quiero visibilizar lo mucho que nos falta en este HCD y en el ámbito de la política, trabajar cuestiones de género. En la historia de este Concejo Deliberante nunca hubo tantos cuestionamientos por hacer cumplir un reglamento", manifestó ayer Casaretto. "Soy cuestionada constantemente, siempre por los mismos concejales, pero nunca los vi decirles algo a los presidentes varones del HCD de los últimos años", agregó. Por último, aseguró que seguirá trabajando dentro del ámbito del Concejo Deliberante la Ley Micaela y generando otras capacitaciones en materia de género para que los integrantes del cuerpo puedan "concientizarse y adaptarse a los tiempos modernos".

La presidenta del HCD, Marina Casaretto, destacó "la prolijidad" del Ejecutivo y Deliberativo para realizar la Rendición de Cuentas durante el 2020. PRIMERA ORDINARIA DE MAYO Finalizada la Sesión Especial para el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2020 se realizará la primera Sesión Ordinaria de mayo. Hasta ayer, se registraban sólo ocho Asuntos Entrados en el Orden del Día, entre ellos dos Proyectos de Comunicación del Bloque UV Calixto Dellepiane que podrían ser tratados sobre tablas: uno solicitando al Ejecutivo "evaluar un programa de exenciones impositivas para las actividades afectadas por las nuevas restricciones en el marco de la pandemia de COVID 19", y otro solicitando también al Ejecutivo "implementar un tope del 40% anual para las patentes de rodados municipalizados". Entre los 24 Despachos de Comisión incluidos para la sesión de hoy figura, entre otros, un Proyecto de Comunicación del Bloque PJ - Frente de Todos solicitando al Ejecutivo que "remita un registro de ilícitos perpetrados en Campana desde el año 2017 hasta la actualidad"; un Proyecto de Resolución del Bloque Juntos por el Cambio solicitando "a la Subsecretaría de Transporte de la Provincia eximir de la VTV a transportistas escolares de Campana; y un Proyecto de Ordenanza del Ejecutivo "convalidando Convenio con la CUCEI para el cobro de tasas municipales". En la jornada legislativa de este jueves, Juan Pablo Larrosa, Gastón Barrios, y Luis Acosta (Juntos por el Cambio) y Alexis Twyford (UV Calixto Dellepiane) reemplazarán por pedido de licencia a Andrea Román, Christian Amaya, Ernesto Meiraldi y Rosa Funes. CONCEJALES SE REUNIERON CON FUNCIONARIOS POR LA RENDICIÓN La Comisión de Presupuesto y Hacienda del HCD recibió a funcionarios de las secretarías de Ingresos Públicos y de la de Economía y Hacienda para avanzar en el análisis de la Rendición de Cuentas de la administración del Ejecutivo y Deliberativo durante el 2020. Durante la reunión, las autoridades municipales respondieron las consultas de los ediles y aportaron información para evacuar sus inquietudes. Asimismo, este miércoles en la Nueva Biblioteca, funcionarios de ambas carteras municipales mencionadas pusieron a disposición de los concejales todos los expedientes que solicitaron. "Como ha ocurrido en todos los años de gestión del intendente Sebastián Abella, las cuentas están en orden y a pesar de lo difícil que fue el 2020, se pudieron sostener todos los servicios fundamentales", aseguró el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Cazador.

De cara a la sesión especial para tratar la Rendición de Cuentas 2020, los concejales de distintas bancas escucharon a autoridades de las secretarías de Ingresos Públicos y la de Economía y Hacienda. Desde las 13:00 seguí en vivo la Sesión Especial del día de la fecha https://t.co/HSUnEmu1s2 — HCD Campana (@HCDCampana) May 6, 2021 #Ahora Comenzó la sesión especial en el HCD donde se trata la Rendición de Cuentas 2020. Twyford es el primer orador. Seguí la transmisión https://t.co/SkoKhFA4fq pic.twitter.com/6jGyQEa7FS — Magui Felizia (@mawifelizia) May 6, 2021 Como todos los años en esta época del año, se realiza la Rendición de Cuentas. Para poder hacer el tratamiento de la rendición de cuentas, el Ejecutivo debe elevar el proyecto al cuerpo antes del 31 de marzo. — Marina Casaretto (@hcdmarina) May 5, 2021 Sesión Ordinaria, 6 de Mayo de 2021. https://t.co/9qYHmw9Tk6 vía @YouTube — HCD Campana (@HCDCampana) May 6, 2021

Hoy se trata la Rendición de Cuentas 2020 en el HCD Campana

