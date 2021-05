P U B L I C



El encuentro se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. La primera fecha del Apertura tendrá tres partidos el domingo y otros tres el lunes. Después de una larga preparación y varias semanas de incertidumbre, el domingo estará comenzando el Torneo Apertura de la Temporada 2021 de la Primera D, que este año contará con apenas 12 participantes. Y en esa primera jornada del nuevo certamen de la divisional verá acción Puerto Nuevo, que ya confirmó que el domingo desde las 15.30 horas recibirá a Muñiz en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Los otros dos encuentros de esta primera fecha que se disputarán el domingo serán: Defensores de Cambaceres vs Liniers y Atlético Lugano vs Centro Español. Ambos iniciarán también a las 15.30 horas. La programación se completará el lunes, cuando se desarrollen los otros tres cotejos de esta primera fecha: Sportivo Barracas vs Central Ballester (se juega en cancha de Deportivo Morón), Yupanqui vs Argentino de Rosario (en Argentino de Merlo) y Deportivo Paraguayo vs Juventud Unida (en Liniers). Estos tres encuentros también comenzarán a las 15.30 horas. EL PORTUARIO Camino a este inicio de campeonato, Puerto Nuevo disputó el pasado sábado su último amistoso de preparación (derrota 1-0 ante Atlético Lugano). Y desde el lunes, los dirigidos por Gastón Dearmas trabajan con la mente puesta en el debut. Para el duelo ante Muñiz, el entrenador aguarda por la confirmación del Comet (sistema de registración de jugadores que utiliza la Asociación del Fútbol Argentino) para tener plena certeza respecto a los futbolistas que tendrá a disposición el domingo. En ese sentido, aquellos que arrastraban molestias físicas se han recuperado: los defensores Enrique Grieger y Santiago Candia superaron sendos traumatismos que no les permitieron ser parte de los amistosos de la semana pasada. En cambio, el mediocampista Eliseo Aguirre recién retomó los trabajos en el campo de juego después de la grave lesión que sufrió en el amistoso disputado frente a la Reserva de Lanús a principios de marzo.



EL DT GASTÓN DEARMAS AJUSTA LOS ÚLTIMOS DETALLES PARA EL DEBUT DEL DOMINGO (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).



Primera D:

Puerto Nuevo debutará ante Muñiz el domingo por la tarde

