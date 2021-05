P U B L I C



La concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, salió a cuestionar a sus pares de un sector de la oposición que dijeron tener poco tiempo para analizar la Rendición de Cuentas 2020. En este marco, la edil explicó que el proyecto estuvo a disposición del cuerpo desde el 25 de marzo, antes de la fecha que establece la Ley Provincial 13.963, la cual indica que el intendente Sebastián Abella tiene tiempo para presentarlo hasta el 31 de marzo. De la reunión de comisión del 20 de abril, participaron cinco de los siete integrantes la Comisión de Presupuesto y Hacienda en un tiempo totalmente prudencial para analizarla. Allí, se consideró por mayoría que el cuerpo deliberativo ya estaba en condiciones de darle su respectivo tratamiento, por lo cual se sugirió a la Presidencia del HCD que la sesión especial se realice el día 6 de mayo. "Para nosotros que participamos de todas las comisiones y trabajamos a diario, el tiempo nos resulta suficiente, el problema es que hay concejales que no asisten, y otros que pasan apurados porque tienen cuestiones a su criterio más importantes", sostuvo Sala al tiempo que enfatizó: "Después pretenden decirles a los vecinos que nuestro bloque decide unilateralmente". "Si el bloque vecinalista no sabía o lo sorprende la convocatoria, es porque no solo no fue a la reunión ninguno de sus representantes, sino que tampoco se tomó el trabajo de leer el acta para ver qué se había decidido en la misma", aseveró. Por último, indicó que "está claro que hay concejales que priorizan sus otras responsabilidades y le dedican poco tiempo a su trabajo dentro del Concejo Deliberante. Las comisiones son un ámbito más de trabajo y debate, en las que hay que participar para que se pueda debatir y llegar a un consenso". Y concluyó: "En este ámbito, si no nos ponemos de acuerdo se vota, tal como sucedió en varias oportunidades. La decisión no fue ni unilateral, ni inconsulta, se analizó donde correspondía, el problema es que no había nadie del bloque vecinalista".

La concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, salió a cuestionar a sus pares de la oposición por no asistir a las comisiones del HCD.



Karina Sala:

"Hay concejales que priorizan sus otras responsabilidades y le dedican poco tiempo al HCD"

