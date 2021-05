Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CABALLOS SUELTOS "Me dirijo hacia ustedes para comentarles esta problemática de los animales sueltos por el barrio Siderca verde, calle Armesto, más precisamente equinos. No es la primera vez, ya son reiteradas las veces que estos animales transitan por las calles con el peligro de provocar algún incidente o accidente. A la persona responsable por favor que se haga cargo" muestra Luis.







AGUA EN LA VEREDA "Ameghino 1059. Veinte días reclamando. Hace siete días que verificaron que la pérdida es antes del medidor. La sacaron y se fueron. Ahora lo que pasa es que no llega agua al tanque de reserva y se arruina la vereda que está hecha hace siete meses. Espero alguna solución" muestra Agustín.

#QuejaVecinal pérdida de agua potable en la vereda de la escuela 17. San Barletta y Lavezzari. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/LtVh0lGCvI — Daniel Trila (@dantrila) May 5, 2021 #QuejaVecinal caño de agua potable roto bajo la calle. Charcos y rotura de asfalto, Félix Fernández al 463, entre Mautone y Alejandro Kuperman, barrio La Josefa. Calle que circula el colectivo. Varios reclamos realizados num: 308, 8065, 39888 y 3100932 @CeMAV_Campana @ABSAOficial pic.twitter.com/okOK7a6oxG — Daniel Trila (@dantrila) May 4, 2021 #QuejaVecinal reiterados comentarios de vecinos por la cantidad de botellas y latas que dejan en la base del Arco. #ComoRecibimos no es discriminar a la gente que frecuenta la entrada de la ciudad pidiendo, pero los del municipio limpian y ellos vuelven a dejar cantidad de basura pic.twitter.com/BtiCepNx6Q — Daniel Trila (@dantrila) May 3, 2021 SON BUENAS #Dato personal de Defensa Civil colaboró para rescatar otro equino. Había caído en un pozo ciego en Cordero 1175, barrio Otamendi. El caballo, al ser rescatado, estaba cansado pero en buen estado y pronto recuperó fuerzas. CP zona 6. pic.twitter.com/wvbQElAo43 — Daniel Trila (@dantrila) May 6, 2021

6 de Mayo de 2021:

Quejas Vecinales

