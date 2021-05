Covid: la Provincia aplicará severas multas a quienes no cumplan con las restricciones

Ante las nuevas restricciones para frenar a la segunda ola de COVID-19, desde el Municipio solicitan a los vecinos respetar las prohibiciones. Podrán denunciar el incumplimiento de estas restricciones a través de la Mesa de Enlace al 423263. El Municipio informó que la Provincia aplicará severas multas a quienes no cumplan con las nuevas restricciones implementadas por el Gobierno nacional y provincial frente a la segunda ola de contagios de COVID-19. Según informaron, el objetivo es reforzar y supervisar el cumplimiento de los decretos provinciales y nacionales vigentes. Los vecinos podrán denunciar el incumplimiento de dichas restricciones a través de la Mesa de Enlace comunicándose al 42 3263. A continuación, se reiteran cuáles son las actividades suspendidas en la ciudad dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de la Presidencia de la Nación: - Centros comerciales y shoppings. - Las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados. - Locales comerciales entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno. - Restricción en ámbito educativo: Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles. - Suspensión de las reuniones sociales de más de 10 personas. -Deportes: Se prohíben los deportes grupales. -También casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta. - Horario de cierre gastronomía: entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente. Luego de las 19 podrán continuar bajo las modalidades delivery. En los horarios autorizados de funcionamiento, sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre. - Prohibición de circulación: Se prohíbe la circulación entre las 20.00 y las 06.00 de la mañana de cada día. - Transporte público: solo para esenciales y autorizados.

Los clientes deben aguardar afuera de los locales comerciales.



Covid: la Provincia aplicará severas multas a quienes no cumplan con las restricciones

